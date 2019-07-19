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Житель Борисова вышел на пути перед поездом. Мужчина погиб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На железной дороге за сутки произошли два несчастных случая.
Как
Произошёл наезд, в результате которого житель Борисова получил несовместимые с жизнью травмы.
Второй случай имел место на станции Красный берег. 57-летний житель Жлобинского района лежал на пешеходном настиле 2-ой платформы. В результате мужчину сбил товарный поезд «Гомель – Осиповичи». Гражданин погиб.
В обоих случаях машинисты сигналили и применяли экстренное торможение.
На неделе сообщалось, что в один из дней два человека погибли на железной дороге.
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Новости Беларуси. На железной дороге за сутки произошли два несчастных случая. Как сообщает МВД Беларуси, 19 июля около десяти утра на перегоне Борисов – Печенский...
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