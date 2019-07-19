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Житель Борисова вышел на пути перед поездом. Мужчина погиб

20.07.2019 15:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На железной дороге за сутки произошли два несчастных случая.

Как сообщает МВД Беларуси, 19 июля около десяти утра на перегоне Борисов – Печенский 61-летний мужчина вышел на пути перед приближавшимся поездом «Орша – Барановичи».

Произошёл наезд, в результате которого житель Борисова получил несовместимые с жизнью травмы.

Второй случай имел место на станции Красный берег. 57-летний житель Жлобинского района лежал на пешеходном настиле 2-ой платформы. В результате мужчину сбил товарный поезд «Гомель – Осиповичи». Гражданин погиб.

В обоих случаях машинисты сигналили и применяли экстренное торможение.

На неделе сообщалось, что в один из дней два человека погибли на железной дороге.

Несчастные случаи произошли в Минском и Пинском районах – подробнее здесь.

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. На железной дороге за сутки произошли два несчастных случая. Как сообщает МВД Беларуси, 19 июля около десяти утра на перегоне Борисов – Печенский...
 
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