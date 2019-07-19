ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Ващенко: «Мы сегодня больше проводим праздник для населения, для гостей и жителей города»

20.07.2019 14:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В канун Дня спасателя сотрудники МЧС Беларуси 20 июля в Минске устроили праздник для всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Ващенко: «Мы сегодня больше проводим праздник для населения, для гостей и жителей города»

Сперва состоялся парад подразделений и специализированной техники на проспекте Независимости. Затем центральным местом событий стал парк Горького.

Владимир Ващенко: «Мы сегодня больше проводим праздник для населения, для гостей и жителей города»

Чтобы поделиться впечатлениями от происходящего, на прямую связь со студией вышел корреспондент Вадим Смоляк.

Владимир Ващенко: «Мы сегодня больше проводим праздник для населения, для гостей и жителей города»

Вадим Смоляк, корреспондент СТВ:
Недавно закончилось представление на сцене, люди начинают разбредаться по разным локациям. Буквально пару часов назад музыка звучала на проспекте Независимости. Праздник традиционно начинается с возложения венков на площади Победы. К белорусским спасателям присоединились коллеги из других стран.

Владимир Ващенко: «Мы сегодня больше проводим праздник для населения, для гостей и жителей города»

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям:
Мы сегодня больше проводим праздник для населения, для гостей и жителей города. Они видят, что сегодня, несмотря ни на какие сложности, трудности служба развивается. На вооружении самая современная техника, есть необходимая учебно-тренировочная база, создан Университет гражданской защиты, профессиональные кадры – это все для того, чтобы мы эффективно работали в этом направлении.

Владимир Ващенко: «Мы сегодня больше проводим праздник для населения, для гостей и жителей города»

Белорусским спасателям в этом году исполняется 166 лет.

Владимир Ващенко: «Мы сегодня больше проводим праздник для населения, для гостей и жителей города»

Подробности в видеоматериале.

Владимир Ващенко: «Мы сегодня больше проводим праздник для населения, для гостей и жителей города»

Люди в материале: Владимир Ващенко, Вадим Смоляк
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В канун Дня спасателя сотрудники МЧС Беларуси 20 июля в Минске устроили праздник для всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сперва...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чужой против Хищника: Могилёвчанин на Porsche Cayenne опрокинул автозак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика