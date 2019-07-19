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Владимир Ващенко: «Мы сегодня больше проводим праздник для населения, для гостей и жителей города»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В канун Дня спасателя сотрудники МЧС Беларуси 20 июля в Минске устроили праздник для всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сперва состоялся парад подразделений и специализированной техники на проспекте Независимости. Затем центральным местом событий стал парк Горького.
Чтобы поделиться впечатлениями от происходящего, на прямую связь со студией вышел корреспондент Вадим Смоляк.
Вадим Смоляк, корреспондент СТВ:
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям:
Белорусским спасателям в этом году исполняется 166 лет.
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Новости Беларуси. В канун Дня спасателя сотрудники МЧС Беларуси 20 июля в Минске устроили праздник для всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сперва...
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