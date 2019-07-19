ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко подписал закон об амнистии. Кого он коснется, а кого нет?

20.07.2019 14:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По принципу гуманизма и по поводу значимой даты в истории страны. Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал закон об амнистии. Кого он коснется, а кого нет?

Указом определены категории осужденных лиц, которых освободят от наказания за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким. Отдельным сократят сроки. Всего предполагается освободить от уголовного наказания около 6000 человек, в том числе из мест лишения свободы – около 2000.

В Беларуси до 6000 заключённых могут рассчитывать на амнистию. Комментарий главы МВД

Александр Лукашенко подписал закон об амнистии. Кого он коснется, а кого нет?

Среди них не будет людей, которые ранее были амнистированы либо помилованы и вновь встали на преступный путь. На снисхождение не могут рассчитывать убийцы, насильники, пьяные водители, по вине которых погибли люди. Вне амнистии также осужденные за преступления против мира и безопасности человечества, терроризм, массовые беспорядки, незаконный оборот наркотиков.

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. По принципу гуманизма и по поводу значимой даты в истории страны. Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко под «пуленепробиваемым» зонтом: это что-то новенькое
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика