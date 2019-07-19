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Завтра, 21 июля, цены снижаются: автомобильное топливо дешевеет
Источник материала: Партизан
Розничные цены на бензин и дизельное топливо для автотранспорта на АЗС с 21 июля уменьшаются на 1 копейку с 21 июля на заправках в Беларуси,
С воскресенья бензин АИ-92-К5-Евро подешевеет до 1,56 рубля, АИ-95-К5-Евро и дизтопливо оценят в 1,66 рубля, а цена аналогичного объема АИ-98-К5-Евро снизится до 1,88 рубля.
Данное изменение стоимости моторного топлива в «Белнефтехиме» объясняют принятой концерном политикой формирования цен на нефтепродукты.
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Розничные цены на бензин и дизельное топливо для автотранспорта на АЗС с 21 июля уменьшаются на 1 копейку с 21 июля на заправках в Беларуси, сообщили в пресс-центре...
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