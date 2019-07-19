ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завтра, 21 июля, цены снижаются: автомобильное топливо дешевеет

20.07.2019 15:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Розничные цены на бензин и дизельное топливо для автотранспорта на АЗС с 21 июля уменьшаются на 1 копейку  с 21 июля на заправках в Беларуси, сообщили в пресс-центре концерна «Белнефтехим».

С воскресенья бензин АИ-92-К5-Евро подешевеет до 1,56 рубля, АИ-95-К5-Евро и дизтопливо оценят в 1,66 рубля, а цена аналогичного объема АИ-98-К5-Евро снизится до 1,88 рубля.

Данное изменение стоимости моторного топлива в «Белнефтехиме» объясняют принятой концерном политикой формирования цен на нефтепродукты.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Розничные цены на бензин и дизельное топливо для автотранспорта на АЗС с 21 июля уменьшаются на 1 копейку  с 21 июля на заправках в Беларуси, сообщили в пресс-центре...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Классика у ратуши» возвращается в Минск. Кого будем слушать 20 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика