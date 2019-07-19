Белорусский щебень как символ демпинга

.belgazeta.by После этого российские производители просто начали банкротиться. Теперь правительство РФ пытается ограничить поставки из Беларуси, но одновременно возобновляет закупки щебня в Украине, пишет





Краткое изложение этой истории вполне может занять место в учебнике по истории торговых войн если он когданибудь будет написан. Итак: в 2014г. россияне нападают на Украину, забирают Крым и гадят на Донбассе. Закономерный итог разрыв большей части торговых связей. После чего россияне запрещают ввоз большого количества украинских товаров, включая стройматериалы, в т.ч. щебень. Главная идея «поможем собственному производителю».









Ага, помогли... Белорусы тут же подсуетились и завалили рынок РФ своим дешевым щебнем да так, что за следующие четыре года в России обанкротилось не менее 20 карьеров (точнее, привязанных к ним добывающих предприятий) не выдержали демпинга. Прелести этой ситуации добавляет то, что половина «белорусского» щебня на самом деле была реэкспортным украинским благо, логистика способствует: большое количество карьеров, где добывается гранит, сосредоточено на северозападе Украины.





Теперь россияне готовятся ограничить ввоз щебня из Беларуси. Но при этом в самой РФ возник дефицит гранитного щебня высокого качества. Его можно добывать в Карелии, но почемуто никто не хочет затраты очень велики, да и логистика так себе. В результате российскому правительству пришлось снимать санкции с украинских поставщиков щебня высокой прочности.





ГРЯНЕТ ЛИ «ЩЕБНЕВАЯ ВОЙНА»?





В начале июля «Интерфакс» сообщил, что в России планируют резко ограничить поставки строительного щебня из Беларуси. Точнее, на уровне правительства обсуждается вопрос о введении квот предполагается, надавив на РЖД, установить лимит на перевозку щебня в РФ с учетом российских потребностей и выработки продукции в самой Беларуси.





Никто не запрещает белорусским компаниям продавать свой щебень в РФ, просто российским железнодорожникам не позволят возить его свыше определенного объема. Неудивительно, что в РЖД категорически отказываются от комментариев. С одной стороны, патриотизм госкомпании требует поддержать правительственные санкции. С другой железнодорожники потеряют устойчивый источник дохода.





А щебень очень востребованный в строительстве и дорожной отрасли продукт. Это не просто камни, это материал с зернами размером свыше 5 мм, получаемый дроблением горных пород. При этом самый востребованный щебень гранитный. И, скажем, для строительства более важен т.н. «кубический» щебень, тогда как для засыпки железнодорожного полотна плоский, поскольку у него намного выше дренажные свойства.









Пока конкретного решения в Москве не приняли, шестеренки российской бюрократической машины еще крутятся. Как следует из совместного письма Федеральной таможенной службы (ФТС) и прессслужбы Министерства промышленности и торговли РФ, в этих ведомствах уверены, что значительная часть (хотя непонятно, какая именно) поставляемого из Беларуси в Россию строительного щебня (измельченного гранита) на самом деле украинского производства.





ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С УКРАИНЫ





Для россиян это равнозначно оскорблению. Дело в том, что до 2014г. значительную долю (около 90%) в обеспечении самого емкого строительного рынка России Москвы и Московской области составляли поставки дешевого щебня из Украины. Потом сотрудничество прервала агрессия России. В 2015г. российские власти ввели лицензирование для многих видов украинской продукции (в т.ч. строительного щебня). Тогда россияне заявили, что именно у щебня из Украины «низкие качественные характеристики». Лицензии на ввоз щебня из Украины так никому и не выдали, что по факту означало запрет на тамошний щебень.





Как результат, поставки нерудной продукции (в эту группу входит не только щебень, но и ряд других стройматериалов просто статистикой они учитываются совместно) из Украины сократились с 20,2 млн т в 2014г. до 1,9 млн т в 2018м.





Однако вскоре россияне обнаружили, что у них самих добывать щебень нужного качества не получается. У строителей наибольшим спросом пользуется гранитный щебень прочностью М1200, реже используется высокопрочный гранитный щебень или базальтовый щебень с маркой прочности М14001600. В основном в производстве тяжелых высокопрочных бетонов, в несущих мостовых конструкциях, фундаментах. Но в РФ такой щебень когдато добывали только на Колыме и в Карелии, а в 90х карьеры забросили невыгодно; дешевый и качественный щебень шел из Украины.





В результате собственных производителей высококачественного щебня в России теперь очень мало. Поэтому в декабре 2018г., в очередной раз подтверждая санкции на украинские товары, Россия в позиции «галька, гравий, щебень» сделала исключение для твердых пород щебня. Подтверждения соответствия ввозимой продукции выдает Минпромторг РФ, и за пять месяцев 2019г. их было выдано на 1,7 млн т украинского щебня.





БЕЛОРУССКИЙ ПРОДУКТ





Но тогда, в 201415гг., белорусские производители щебня быстро поняли, что у них есть хорошая возможность заработать на конфликте между Москвой и Киевом. Они буквально засыпали Россию дешевым щебнем. Если в 2014г. белорусский экспорт гальки, гравия и щебня составлял 2,7 млн т, то в 2016м он подскочил до 7,4 млн т, в 2017м до 9,1 млн т почти на $70 млн (и остался на том же уровне в 2018м).





Для справки: в Беларуси щебень производят предприятия «Гранит», «Доломит», Глушкевичский щебзавод, «Нерудпром» и еще несколько компаний разной формы собственности. Продает же их продукцию ряд частных торговых компаний. И вот теперь в России сообразили, что эта схема им неподконтрольна и через территорию Беларуси к ним реэкспортируют украинский щебень.





Действительно, в 2015г. в Беларусь из Украины было завезено 1,358 млн тонн этого сырья (на $8,2 млн), а в 2016м 3,5 млн т. Именно в этот период Беларусь резко увеличила экспорт щебня в Россию. Дальше больше: в 2017г. Беларусь импортировала из Украины 5,7 млн т нерудных материалов на $30,8 млн, в 2018м 5,3 млн тонн на $20,6 млн.





Впрочем, белорусские участники рынка щебня, с которыми довелось общаться автору этих строк, говорят, что все выглядит немного иначе. А именно: белорусские добывающие компании продают весь свой щебень в Россию. Зато на нужды белорусских строительных организаций идет как раз более дешевый щебень из Украины. И всем выгодно!





Но в России это все равно воспринимают как проблему. Дело в том, что местные производители конкурировать с белорусами не смогли только в 2016м в РФ закрылось шесть карьеров, за последние несколько лет около двух десятков.





Чтобы «решить вопрос», ФТС предлагает установить для белорусских поставщиков квоту с учетом российских потребностей и выработки продукции в самой Беларуси. Предложение о квотировании поступило от ФТС «как одна из возможных мер минимизации перемещения на территорию России украинского щебня под видом белорусского».





Минпромторг РФ в своих логических построениях исходит из того, что два основных гранитных карьера, которые работают в Беларуси, пользуются только железнодорожными станциями Ситница и Житковичи. Отсюда и предложение согласовывать заявки на перевозку щебня исключительно с этих станций. Однако поставки через другие станции Пхов, Березина, Степянка, Придвинская, Горынь, Круговец пока продолжаются, говорится в докладе, который российский Минпромторг, исполняя поручение вицепремьера РФ Дмитрия Козака, подготовил и разослал в ведомства.









В документе, с которым ознакомился источник «Интерфакса» в одном из ведомств, говорится о предложении ФТС установить для российских железнодорожников квоту на перевозку щебня из Беларуси в РФ. Для обсуждения этой идеи Минпромторг предложил созвать совещание с участием представителей ФТС и РЖД. Т.е реализацию санкций против белорусских поставщиков возложат на непосредственного выгодополучателя торговли щебнем железнодорожников. Новое слово в практике торговых войн.





Напоследок примечательный момент. Сами россияне для строительства Крымского моста закупали качественный щебень у украинских производителей по «серым» схемам. Как результат, в конце 2018г. СБУ возбудила уголовное дело в отношении руководства Гниванского карьера (Винницкая область) по ч. 3 ст. 1102 УК за поддержку оккупационной администрации России в Крыму. По данным СБУ, щебень производства именно этого предприятия поставлялся на стройку в Крым. Впрочем, нет никаких подтверждений того, что эти поставки шли именно через Беларусь.







