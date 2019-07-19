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Янукевич: Кремль по-прежнему стремится фактически захватить Беларусь

20.07.2019 15:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич заявил, что переговоры президентов нашего государства и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина с одной стороны демонстрируют всю бессмысленность попыток интеграции, но при этом по-прежнему несут в себе опасность для белорусского независимости.

Об этом передает пресс-служба политсилы.

«Псевдо-духовность, православная культура - это, наверное, единственное, на чем еще можно пытаться строить интеграцию, потому что ничего общего между Беларусью и Россией нет. И это становится все более очевидно. Никогда не было культурного единства, как бы искусственно его не лепили, и теперь мы видим, особенно в последний год, что и никакого экономического ни сотрудничества, ни интеграции нет, все время идет запрет экспорта белорусских товаров в Россию, несмотря на якобы отсутствие границ, таможни и всего остального», - отметил Янукевич.

Зампредседателя Партии БНФ добавил, что Кремль по-прежнему стремится каким-то образом якобы объединить разные страны и фактически поглотить, захватить Беларусь.

«Но белорусское общество способно защитить независимость страны. Для этого нужно очень серьезно воспринимать существующие угрозы и должным образом на них реагировать», - подчеркнул политик.


Ранее в ходе очередного заседания сойма Партии БНФ, который прошел в Минске, ее представители назвали интеграцию Беларуси с Россией основной угрозой существования нашего государства.
 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич заявил, что переговоры президентов нашего государства и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина с одной...
 
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