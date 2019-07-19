Янукевич: Кремль по-прежнему стремится фактически захватить Беларусь

Об этом передает пресс-служба политсилы.





«Псевдо-духовность, православная культура - это, наверное, единственное, на чем еще можно пытаться строить интеграцию, потому что ничего общего между Беларусью и Россией нет. И это становится все более очевидно. Никогда не было культурного единства, как бы искусственно его не лепили, и теперь мы видим, особенно в последний год, что и никакого экономического ни сотрудничества, ни интеграции нет, все время идет запрет экспорта белорусских товаров в Россию, несмотря на якобы отсутствие границ, таможни и всего остального», - отметил Янукевич.





Зампредседателя Партии БНФ добавил, что Кремль по-прежнему стремится каким-то образом якобы объединить разные страны и фактически поглотить, захватить Беларусь.





«Но белорусское общество способно защитить независимость страны. Для этого нужно очень серьезно воспринимать существующие угрозы и должным образом на них реагировать», - подчеркнул политик.







