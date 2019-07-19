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Четверть века Александра Лукашенко - коротко и в фотографиях

20.07.2019 14:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

25 лет назад, 20 июля 1994 года, присягу президента Беларуси принес Александр Лукашенко.

Четверть века Александра Лукашенко - коротко и в фотографиях
AFP
 Оппозиция и аналитики называют те президентские выборы единственно свободными в стране - во втором туре за него проголосовали чуть более 80% пришедших на выборы избирателей, решивших отвергнуть советское коммунистическое руководство в лице тогдашнего противника Лукашенко - премьера Вячеслава Кебича.

Последовавшие четыре избирательных кампании международные наблюдатели и белорусская оппозиция назовут не соответствовавшими демократическим стандартам.


За преследование структур гражданского общества, независимой прессы и оппозиции Лукашенко получил прозвище "последний диктатор в Европе", но в последние годы поправил свой имидж на Западе, не признав независимость Абхазии и Южной Осетии и заняв миротворческую позицию в украинском конфликте.

Александр Лукашенко многие годы умело лавировал между Востоком и Западом, но отношения с Москвой в последнее время обострились. В конце 2018 года Кремль потребовал углубления союзной интеграции, увязав финансово-экономическую поддержку Беларуси с исполнением подписанного 20 лет назад союзного договора.

Русская служба Би-би-си рассказывает о некоторых важных вехах правления Лукашенко в фотографиях.


GETTY IMAGES
Александр Лукашенко занял пост президента Беларуси в 39 лет, став одним из самых молодых правителей на постсоветском пространстве (тогдашний премьер-министр Эстонии Март Лаар младше его на пять лет).

В день инаугурации 20 июля 1994 года Лукашенко пообещал "подняться над личными политическими пристрастиями" и быть открытым "к самому тесному сотрудничеству со всеми политическими силами".

Пропавшие политики


VLADIMIR KORMILKIN/NOVY CHAS

Депутата парламента из провинции, а затем молодого президента Лукашенко некоторое время опекал Виктор Гончар - юрист, коллега по депутатскому корпусу, участвовавший в его первой президентской кампании. Позже Гончар стал председателем Центризбиркома и заявил о незаконности референдума, назначенного президентом с целью продления президентских полномочий. Ушедший в оппозицию Гончар, по мнению аналитиков, составлял реальную политическую конкуренцию Лукашенко.


VIKTOR TOLOCHKO/TASS
Виктор Гончар бесследно исчез в Минске вместе с предпринимателем Анатолием Красовским в сентябре 1999 года.

7 мая 1999 года так же бесследно исчез в центре Минска генерал Юрий Захаренко - еще один бывший член предвыборной команды Лукашенко, экс-министр внутренних дел, перешедший на сторону оппозиции.

В июле 2000 года исчез телеоператор Дмитрий Завадский, прежде - личный оператор Лукашенко, ушедший затем в команду Павла Шеремета на российский телеканал.

В отношении белорусских должностных лиц, которых Европа считает причастными к исчезновению политических оппонентов Лукашенко, Евросоюз ввел санкции в 2004 году, заморозив активы и запретив въезд в ЕС бывшим руководителям МВД Владимиру Наумову и Юрию Сивакову, экс-главе администрации Лукашенко Виктору Шейману и экс-командиру бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрию Павличенко. Санкции против этой четверки продлены также в феврале 2019 года.

Позже Евросоюз ввел дополнительные ограничительные меры против белорусских чиновников, которых считают ответственными за нарушение прав человека и международных стандартов при проведении выборов, а также борьбу с гражданским обществом и демократической оппозицией.

Дотационное хозяйство


PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS WEBSITE

Александр Лукашенко пришел в депутаты Верховного Совета Беларуси (так в 90-х назывался белорусский парламент) с должности директора совхоза "Городец". За время президентства Лукашенко в Беларуси были построены и модернизированы более двух тысяч сельских поселений, названных агрогородками.

Сторонники такого строительства отмечают возросший уровень комфорта на селе; критики утверждают, что программа такого строительства опоздала на два десятилетия и в городках, построенных часто наспех, некому жить: молодежь сбежала из села.

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Белорусское сельское хозяйство все эти годы дотируется из госбюджета; как заявлял президент Лукашенко, ежегодно отрасли выделяется 2 млрд долларов. Критики отмечают при этом, что чистая прибыль организаций сельского хозяйства многократно меньше объема бюджетной помощи.

В резиденциях Лукашенко, который любит косить, сажать и работать на земле - по крайней мере на фотографиях, урожаи всегда отменные - растут даже дыни и арбузы.

Непобедимая коррупция




SERGEI PULSHA

В декабре 1994-го, через несколько месяцев после инаугурации президента Лукашенко, газеты в Беларуси вышли с белыми пятнами. Президент распорядился изъять из печати произнесенный в парламенте доклад депутата Сергея Антончика о коррупции в окружении Лукашенко.

Между тем еще до президентства Лукашенко стал популярным в народе после своего депутатского доклада о коррупции, в котором обвинил тогдашнего руководителя страны Станислава Шушкевича в краже ящика гвоздей.

В последние годы новости об уголовных делах по статьям о коррупции не исчезают из прессы и телевизионных выпусков. По словам генпрокурора страны Александра Конюка, ежегодно за коррупционные преступления привлекаются к ответственности около тысячи должностных лиц.

В мировом индексе восприятия коррупции Transparency International за 2018 год Беларусь получила 44 балла (0 - максимальный уровень коррупции, 100 - отсутствие коррупции) - столько же у Ямайки и Соломоновых островов. У Украины и России дела хуже - 32 и 28 баллов соответственно.

В 2017 году в докладе GAN Business Anti-Corruption Portal, спонсируемом Еврокомиссией, отмечалось, что коррупция присутствует на всех государственных уровнях в Беларуси, наиболее уязвимые из которых - сферы таможни, госзакупок и строительства.

Союзный тупик


ALEXANDER SENTSOV/ALEXANDER CHUMICHEV/TASS
Договор о создании союзного государства Беларуси и России был торжественно подписан в Кремле 8 декабря 1999 года.

Положения договора о введении единой валюты, единого экономического пространства, создании совместных органов управления до сих пор не реализованы, хотя созданы декоративные, по мнению аналитиков, структуры (Парламентское собрание союза Беларуси и России, Высший Госсовет и т.п.), на практике не решающие обострившиеся между союзниками проблемы.


В конце прошлого года Кремль заявил о необходимости скорейшей реализации договора и увязал дальнейшую финансово-экономическую помощь Минску с ускорением союзной интеграции. Стороны обмениваются упреками в игнорировании проблем союзного строительства; в Минске опасаются инкорпорации Беларуси в состав России под видом "братской интеграции".

Покушения на безопасность


AFP
Взрыв в минском метро в апреле 2011 года унес жизни 15 человек. Президент Лукашенко спустился на взорванную станцию, когда последствия гибели людей еще не были устранены, вместе с младшим сыном Колей. Изображения мальчика приказали убрать с фотографий.

Так же решительно 4 июля 2008 года Лукашенко направился к месту взрыва самодельной бомбы у стелы "Минск - город-герой" во время праздничного концерта в День Независимости Беларуси.

Виновными во взрывах были признаны токарь и электрик из Витебска Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. Оба были задержаны на следующий день после взрыва в метро; вынесенный смертный приговор до сих пор оспаривается правозащитниками.

Беларусь - единственная страна в Европе, в которой применяется смертная казнь.

О покушении на себя Лукашенко заявлял в ходе предвыборной президентской кампании 1994 года - газеты и телевидение демонстрировали пулевые пробоины в дверце автомобиля у райцентра Лиозно. Оппоненты будущего президента назвали покушение инсценировкой. Официальное расследование позже это подтвердило: по итогам нескольких следственных экспериментов было признано, что в тех условиях обстрелять машину было невозможно.

Морковка Стивену Сигалу


AFP
Белорусский президент - мастер создания контента, призванного показать, насколько образ "народного президента" и рачительного хозяина не соответствует распространенному на Западе имиджу "последнего диктатора Европы". Он кормил морковкой и арбузами Стивена Сигала, учил косить Депардье, демонстрировал российским журналистам свой курятник и пел под баян накануне президентских выборов 2001 года.

Минские соглашения


GETTY IMAGES
На протяжении всех лет президентства Лукашенко балансирует между Россией и Западом, но после кризиса на Украине подчеркивает важность Беларуси как стабильного и не создающего проблем регионального партнера, готового к миссии миротворца.

В феврале 2015-го в Минске состоялись 16-часовые переговоры "нормандской четверки" - лидеров Германии, Франции, России и Украины, разработавших комплекс мер по урегулированию ситуации на Донбассе - так называемое Второе минское соглашение. Заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с тех пор регулярно проходят в столице Беларуси, однако большого прогресса достигнуто не было.


Президент Украины Владимир Зеленский, сменивший участвовавшего в саммите "нормандской четверки" Петра Порошенко, заявил недавно о необходимости новой встречи в Минске, подчеркнув особую стабилизирующую роль минской переговорной площадки.

Оценки роли Минска в урегулировании ситуации на востоке Украины, по словам аналитиков, "добавляют плюсов в политическую карму Лукашенко".

Муж, отец, дедушка


AFP
У Лукашенко три сына, которые время от времени появляются с ним на официальных мероприятиях. Официальная жена Александра Лукашенко Галина Родионовна живет на родине, в Шкловском районе, и фактически ни разу не была представлена в роли первой леди.

В 1994-м, когда Лукашенко стал президентом, в их семье было двое детей, Виктор и Дмитрий. Виктор Лукашенко работает помощником президента по национальной безопасности. Дмитрий Лукашенко возглавляет Президентский спортивный клуб. У президента семеро внуков.

Младший сын, которого уже зовут Николай Александрович


GETTY IMAGES
В 2004-м у Александра Лукашенко родился третий сын, Коля, о матери которого президент сказал только что она - врач.

Александр Лукашенко не скрывает своей любви к мальчику и даже перенес день своего рождения на сутки позже, в день рождения сына.

14-летний Коля Лукашенко результативно играет в хоккей, на фортепиано, приобщил отца к интернет-новостям и с малых лет участвует в зарубежных визитах.

Белорусский президент не однажды говорил, что его сыновья не метят на президентскую должность и он не желал бы им президентской судьбы.

Но в народе ходит анекдот:

- Доколе, Александр Григорьевич, нами править будешь?

- До Коли и буду.
 
Теги: Курсы валют, Витебск
 
 
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25 лет назад, 20 июля 1994 года, присягу президента Беларуси принес Александр Лукашенко.
 
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