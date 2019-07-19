ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В воскресенье из-за триатлона перекроют проспект Победителей. Как поедут автобусы и троллейбусы

20.07.2019 16:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 21 июля, в центре города пройдет спортивное мероприятие «Альфа-Банк Минск Триатлон 2019». Вот что изменится в транспортном сообщении в это время.


Фото: Alfa-Bank Minsk Triathlon

В воскресенье с 8.20 до 11.00 временно запретят движение всех видов транспорта по проспекту Победителей (в одном направлении), на участке от улицы Немига до перекрестка с улицей Парковой, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

На сайте организации «Столичный транспорт и связь» написано, как пойдут автобусы и троллейбусы.

— автобусы № 1 со стороны ж/д вокзала поедут по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, Нарочанской, от диспетчерской станции «Веснянка» — без изменений;

— автобусы № 119С со стороны ж/д вокзала поедут по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, МКАД, проспекту Победителей с остановками «Романовская Слобода», «Станция метро «Фрунзенская», «Тимирязева», «2-я городская детская больница», обратно — без изменений;

— автобусы № 69 со стороны ж/д вокзала — по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, проспекту Пушкина и дальше по маршруту, обратно — без изменений;

— автобусы № 29, 1002-ТК, 1412-ТК в направлении проспекта Пушкина поедут по проспекту Машерова, улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленской, Орловской и дальше по маршрутам, обратно — по улице Орловской, проспекту Победителей, улицам Немига, Максима Богдановича, проспекту Машерова и дальше по маршрутам;

— автобусы № 44, 136, в направлении Ждановичей поедут по проспекту Машерова, улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленской, Орловской, Тимирязева, автодороге Р28, обратно — по улице Парковой, дальше по проспекту Победителей, улицам Немига, Максима Богдановича, проспекту Машерова и дальше;

— автобусы № 91 пойдут до диспетчерской станции «Веснянка» от улицы Максима Богдановича по улицам Немига, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, Нарочанской, обратно — по улице Нарочанской, проспекту Победителей, улице Максима Богдановича и далее по маршруту;

— автобусы № 133 в направлении диспетчерской станции «Веснянка» поедут по улицам Орловской, Тимирязева, Нарочанской, обратно — без изменений;

— автобусы № 11 в направлении диспетчерской станции «Веснянка» поедут по проспекту Пушкина, улицам Тимирязева, Нарочанской, обратно — без изменений;

— автобусы № 73 от улицы Московской поедут по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева и дальше по маршруту, обратно — без изменений;

— автобусы № 163 от улицы Московской — по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Притыцкого, Бельского, в обратном направлении — без изменений;

— автобусы № 76Э, 89Э, 1097-ТК в направлении торгового центра «Ждановичи» поедут по улицам Орловской, Тимирязева, обратно — без изменений;

— автобусный маршрут № 190Э со стороны вокзала сокращается до остановки «Ст. Ждановичи», в обратном направлении движение маршрута организуется в агрогородок Ждановичи по улице Парковой (без остановки «Парковая»), улице Полевой, МКАД, улице Тимирязева и далее по маршруту;

— автобусы № 1051-ТК в направлении Ждановичей поедут по проспекту Машерова, улицам Даумана, Старовиленский тракт, улицам Нововиленской, Орловской, Тимирязева, Мястровской и дальше по маршруту, обратно — по улицам Мястровской, Тимирязева, Нарочанской, проспекту Победителей, улицам Немига, Максима Богдановича, проспекту Машерова и дальше по маршруту;

— экспрессные автобусы № 1056-ТК поедут по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Мястровской, Княгининской, Тимирязева, обратно — без изменений;

— экспрессные автобусы № 1073-ТК от улицы Немига поедут по улицам Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, обратно — без изменений;

— экспрессные автобусы № 1107-ТК от улицы Немига поедут по улицам Романовская Слобода, Кальварийской и дальше по маршруту, в обратном направлении — без изменений;

— экспрессные автобусы № 1119-ТК поедут по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, автодороге Р28, обратно — без изменений;

— троллейбусный маршрут № 10, 39, 77 сократят со стороны проспекта Пушкина до остановки «2-е кольцо» с разворотом правыми поворотами по кварталу улицы Орловской, проспекту Победителей, улицам Саперов, Тимирязева, затем по проспекту Пушкина и дальше по маршруту.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 21 июля, в центре города пройдет спортивное мероприятие «Альфа-Банк Минск Триатлон 2019»
 
Новости дня
Новости разные
 
Завтра, 21 июля, цены снижаются: автомобильное топливо дешевеет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • дешевые ветровки женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика