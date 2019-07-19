В воскресенье из-за триатлона перекроют проспект Победителей. Как поедут автобусы и троллейбусы

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 21 июля, в центре города пройдет спортивное мероприятие «Альфа-Банк Минск Триатлон 2019». Вот что изменится в транспортном сообщении в это время.



Фото: Alfa-Bank Minsk Triathlon

В воскресенье с 8.20 до 11.00 временно запретят движение всех видов транспорта по проспекту Победителей (в одном направлении), на участке от улицы Немига до перекрестка с улицей Парковой, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

На сайте организации «Столичный транспорт и связь» написано , как пойдут автобусы и троллейбусы.

— автобусы № 1 со стороны ж/д вокзала поедут по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, Нарочанской, от диспетчерской станции «Веснянка» — без изменений;

— автобусы № 119С со стороны ж/д вокзала поедут по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, МКАД, проспекту Победителей с остановками «Романовская Слобода», «Станция метро «Фрунзенская», «Тимирязева», «2-я городская детская больница», обратно — без изменений;

— автобусы № 69 со стороны ж/д вокзала — по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, проспекту Пушкина и дальше по маршруту, обратно — без изменений;

— автобусы № 29, 1002-ТК, 1412-ТК в направлении проспекта Пушкина поедут по проспекту Машерова, улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленской, Орловской и дальше по маршрутам, обратно — по улице Орловской, проспекту Победителей, улицам Немига, Максима Богдановича, проспекту Машерова и дальше по маршрутам;

— автобусы № 44, 136, в направлении Ждановичей поедут по проспекту Машерова, улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленской, Орловской, Тимирязева, автодороге Р28, обратно — по улице Парковой, дальше по проспекту Победителей, улицам Немига, Максима Богдановича, проспекту Машерова и дальше;

— автобусы № 91 пойдут до диспетчерской станции «Веснянка» от улицы Максима Богдановича по улицам Немига, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, Нарочанской, обратно — по улице Нарочанской, проспекту Победителей, улице Максима Богдановича и далее по маршруту;

— автобусы № 133 в направлении диспетчерской станции «Веснянка» поедут по улицам Орловской, Тимирязева, Нарочанской, обратно — без изменений;

— автобусы № 11 в направлении диспетчерской станции «Веснянка» поедут по проспекту Пушкина, улицам Тимирязева, Нарочанской, обратно — без изменений;

— автобусы № 73 от улицы Московской поедут по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева и дальше по маршруту, обратно — без изменений;

— автобусы № 163 от улицы Московской — по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Притыцкого, Бельского, в обратном направлении — без изменений;

— автобусы № 76Э, 89Э, 1097-ТК в направлении торгового центра «Ждановичи» поедут по улицам Орловской, Тимирязева, обратно — без изменений;

— автобусный маршрут № 190Э со стороны вокзала сокращается до остановки «Ст. Ждановичи», в обратном направлении движение маршрута организуется в агрогородок Ждановичи по улице Парковой (без остановки «Парковая»), улице Полевой, МКАД, улице Тимирязева и далее по маршруту;

— автобусы № 1051-ТК в направлении Ждановичей поедут по проспекту Машерова, улицам Даумана, Старовиленский тракт, улицам Нововиленской, Орловской, Тимирязева, Мястровской и дальше по маршруту, обратно — по улицам Мястровской, Тимирязева, Нарочанской, проспекту Победителей, улицам Немига, Максима Богдановича, проспекту Машерова и дальше по маршруту;

— экспрессные автобусы № 1056-ТК поедут по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Мястровской, Княгининской, Тимирязева, обратно — без изменений;

— экспрессные автобусы № 1073-ТК от улицы Немига поедут по улицам Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, обратно — без изменений;

— экспрессные автобусы № 1107-ТК от улицы Немига поедут по улицам Романовская Слобода, Кальварийской и дальше по маршруту, в обратном направлении — без изменений;

— экспрессные автобусы № 1119-ТК поедут по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, автодороге Р28, обратно — без изменений;

— троллейбусный маршрут № 10, 39, 77 сократят со стороны проспекта Пушкина до остановки «2-е кольцо» с разворотом правыми поворотами по кварталу улицы Орловской, проспекту Победителей, улицам Саперов, Тимирязева, затем по проспекту Пушкина и дальше по маршруту.