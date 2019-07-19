Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, днем - плюс 24-29.
|
До 29 градусов и переменная облачность ожидается в Беларуси 21 июля
20.07.2019 16:07 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, днем - плюс 24-29.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)