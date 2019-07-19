В Мстиславском районе прошли соревнования по стрелково-охотничьему многоборью

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В Мстиславском районе в карьере «Парадино» прошли районные соревнования по стрелково-охотничьему многоборью. Его организаторами выступила районная организационная структура РГОО «БООР».

В программу соревнований входила стрельба с 35 метров по мишени «Стоящая косуля» и стендовая стрельба по летающим тарелочкам. Каждому участнику разрешалось произвести пять пулевых выстрелов по мишени «Стоящая косуля», и десять — по летающим тарелочкам.

Победителем соревнований стал Дмитрий Чепиков. На втором и третьем месте соответственно Владимир Клеенков и Денис Брындин.

Директор районной организационной структуры РГОО «БООР» Владимир Прокопович в торжественной обстановке поздравил их с победой и вручил дипломы.

Кроме этого, участники, занявшие призовые места, поощрены льготными охотничьими путёвками на предстоящий летне-осенний и осенне-зимний охотничий сезон.

В командном зачёте победу одержал Городской охотничий коллектив (председатель Михаил Михневич).

Сергей МИКУЛИЧ.