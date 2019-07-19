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В Мстиславском районе прошли соревнования по стрелково-охотничьему многоборью

20.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В Мстиславском районе в карьере «Парадино» прошли районные соревнования по стрелково-охотничьему многоборью. Его организаторами выступила районная организационная структура РГОО «БООР».

В Мстиславском районе прошли соревнования по стрелково-охотничьему многоборью

В Мстиславском районе прошли соревнования по стрелково-охотничьему многоборью

В Мстиславском районе прошли соревнования по стрелково-охотничьему многоборью

В Мстиславском районе прошли соревнования по стрелково-охотничьему многоборью

В программу соревнований входила стрельба с 35 метров по мишени «Стоящая косуля» и стендовая стрельба по летающим тарелочкам.  Каждому участнику разрешалось произвести пять пулевых выстрелов по мишени «Стоящая косуля», и  десять — по летающим тарелочкам.

В Мстиславском районе прошли соревнования по стрелково-охотничьему многоборью

В Мстиславском районе прошли соревнования по стрелково-охотничьему многоборью

В Мстиславском районе прошли соревнования по стрелково-охотничьему многоборью

В Мстиславском районе прошли соревнования по стрелково-охотничьему многоборью

В Мстиславском районе прошли соревнования по стрелково-охотничьему многоборью

В Мстиславском районе прошли соревнования по стрелково-охотничьему многоборью

В Мстиславском районе прошли соревнования по стрелково-охотничьему многоборью

В Мстиславском районе прошли соревнования по стрелково-охотничьему многоборью

Победителем соревнований стал Дмитрий Чепиков. На втором и третьем месте соответственно Владимир Клеенков и Денис Брындин.

В Мстиславском районе прошли соревнования по стрелково-охотничьему многоборью

В Мстиславском районе прошли соревнования по стрелково-охотничьему многоборью

Директор районной организационной структуры РГОО «БООР» Владимир Прокопович в торжественной обстановке поздравил их с победой и вручил дипломы.

В Мстиславском районе прошли соревнования по стрелково-охотничьему многоборью

В Мстиславском районе прошли соревнования по стрелково-охотничьему многоборью

Кроме этого, участники, занявшие призовые места, поощрены льготными охотничьими путёвками на предстоящий летне-осенний и осенне-зимний охотничий сезон.

В Мстиславском районе прошли соревнования по стрелково-охотничьему многоборью

В командном зачёте победу одержал Городской охотничий коллектив (председатель Михаил Михневич).

Сергей МИКУЛИЧ.

 
 
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В Мстиславском районе в карьере «Парадино» прошли районные соревнования по стрелково-охотничьему многоборью. Его организаторами выступила районная...
 
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