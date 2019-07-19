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В Мстиславском районе прошли соревнования по стрелково-охотничьему многоборью
20.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
В Мстиславском районе в карьере «Парадино» прошли районные соревнования по стрелково-охотничьему многоборью. Его организаторами выступила районная организационная структура РГОО «БООР».
В программу соревнований входила стрельба с 35 метров по мишени «Стоящая косуля» и стендовая стрельба по летающим тарелочкам. Каждому участнику разрешалось произвести пять пулевых выстрелов по мишени «Стоящая косуля», и десять — по летающим тарелочкам.
Победителем соревнований стал Дмитрий Чепиков. На втором и третьем месте соответственно Владимир Клеенков и Денис Брындин.
Директор районной организационной структуры РГОО «БООР» Владимир Прокопович в торжественной обстановке поздравил их с победой и вручил дипломы.
Кроме этого, участники, занявшие призовые места, поощрены льготными охотничьими путёвками на предстоящий летне-осенний и осенне-зимний охотничий сезон.
В командном зачёте победу одержал Городской охотничий коллектив (председатель Михаил Михневич).
Сергей МИКУЛИЧ.
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В Мстиславском районе в карьере «Парадино» прошли районные соревнования по стрелково-охотничьему многоборью. Его организаторами выступила районная...
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