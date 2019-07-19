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С 21 июля в Беларуси дешевеет автомобильное топливо
20.07.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 21 июля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин уменьшатся на 1 копейку. Об этом
Фото: bere_moonlight0, pixabay.com
С 21 июля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 56 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 66 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 88 копеек, ДТ — 1 рубль 66 копеек.
Это восемнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо
В конце июня вице-премьер Игорь Ляшенко
При этом Ляшенко подчеркнул, что при существующем уровне налоговой нагрузки цены на топливо в Беларуси останутся ниже сопредельных европейских стран. По словам вице-премьера, цена 1 л 92-го бензина просматривается на уровне в 1 доллар (при мировой цене нефти 70 долларов за баррель).
Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим. AUTO.TUT.BY), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».
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С 21 июля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин уменьшатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима». Фото:...
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