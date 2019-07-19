ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Брестской области убрали почти треть отведенных под зерновые площадей

20.07.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области убрано около 30% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

В Брестской области убрали почти треть отведенных под зерновые площадей

"В регионе хлеба убраны на 97,5 тыс. га: более трети площадей посевов ржи и ярового ячменя, четверти - пшеницы и тритикале. Намолочено 355,6 тыс. т зерна. Средняя урожайность составляет 36,5 ц/га (в 2018 году было 28,3 ц/га)", - отметили в облсельхозпроде. Самые высокие темпы демонстрируют Брестский (убрано 54%), Каменецкий (48%) и Березовский (40%) районы. Лидером по урожайности является Барановичский район, где с одного га получают 48,5 ц зерна. По валу впереди других - Каменецкий и Пружанский районы, которые положили в свои закрома более чем по 40 тыс. т.

На жатве появились первые передовики. Так, в области два экипажа - в ОАО "Савушкина пуща" Каменецкого района и ОАО "Чернавчицы" Брестского района - намолотили более 1 тыс. т. Сегодня чествовали водителя, который перевез более 2 тыс. т зерна. Михаил Кучко более пяти лет трудится в ОАО "Беловежский" (Каменецкий район). По решению Брестского облисполкома, ему положено поощрение в размере 20 базовых величин (одна БВ составляет Br25,5).

"О работе Михаила у нас только положительные отзывы, зарекомендовал себя очень хорошо. В принципе, у коллектива серьезный настрой, все осознают ответственность, в первую очередь за качество. Мы уже убрали более 70% площадей, набрали хорошие темпы. Думаю, к концу будущей недели закончим жатву", - сказал генеральный директор "Беловежского" Александр Дунькович. В этом хозяйстве получают самый высокий урожай зерновых в районе - 41,4 ц/га.

Всего в Брестской области зерновые и зернобобовые культуры предстоит убрать на площади 337 тыс. га.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Брестской области убрано около 30% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ограничений не будет». Фуры будут ездить по Западному обходу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика