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«Ограничений не будет». Фуры будут ездить по Западному обходу

20.07.2019 16:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Никаких ограничений по тоннажу для транспорта на Западном обходе не будет. Об этом сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук 20 июля во время встречи с жителями города.


Руководство города встретилось с общественностью в зале ДК профсоюзов. Первым делом мэр рассказал об объектах, которые строятся или уже построены к 1000-летнему юбилею города. В частности людей интересовал строящийся Западный обход. Ранее в СМИ озвучивалась информация, что новая развязка рассчитана лишь на легковушки и автобусы, а фуры будут направлять в объезд. Александр Рогачук эти данные опроверг.

«Никаких ограничений по движению транспортных средств на Западном обходе у нас проектом не предусмотрено», — сообщил градоначальник.

Он также отметил, что сейчас решается вопрос по скоростному режиму на объекте и по движению общественного транспорта.

Сейчас на Западном обходе наносится разметка. Ожидается, что объект будет сдан к 1 августа.

Видео: ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 4U MEDIA

Рассказывая про Кобринский путепровод, мэр отметил, что его строительство полностью себя оправдало. В планах — оборудовать развязки под объектом. Вопрос лишь в выделении средств.

 
 
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