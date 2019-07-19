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«Ограничений не будет». Фуры будут ездить по Западному обходу
Источник материала: Tut.by
Никаких ограничений по тоннажу для транспорта на Западном обходе не будет. Об этом сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук 20 июля во время встречи с жителями города.
Руководство города встретилось с общественностью в зале ДК профсоюзов. Первым делом мэр рассказал об объектах, которые строятся или уже построены к 1000-летнему юбилею города. В частности людей интересовал строящийся Западный обход. Ранее в СМИ
«Никаких ограничений по движению транспортных средств на Западном обходе у нас проектом не предусмотрено», — сообщил градоначальник.
Он также отметил, что сейчас решается вопрос по скоростному режиму на объекте и по движению общественного транспорта.
Сейчас на Западном обходе наносится разметка. Ожидается, что объект будет сдан к 1 августа.
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Рассказывая про Кобринский путепровод, мэр отметил, что его строительство полностью себя оправдало. В планах — оборудовать развязки под объектом. Вопрос лишь в выделении средств.
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Мэр Бреста опроверг слухи.
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