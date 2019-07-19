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В Лиде завершается первый этап строительства инклюзивной велодорожки (видео)

20.07.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде завершается первый этап строительства инклюзивной велодорожки (видео)

В прошлом году Министерство иностранных дел Польши поддержало проект ПРООН в Беларуси по строительству в Лиде инклюзивной велодорожки.

Для этих целей была выделена сумма в размере 250 тысяч долларов. И вот первый этап строительства подходит к концу. Работы планируется завершить до первого августа, сообщает «Лида-ТВ».

 
 
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В прошлом году Министерство иностранных дел Польши поддержало проект ПРООН в Беларуси по строительству в Лиде инклюзивной велодорожки. Для этих целей была...
 

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