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РПЦ раскритиковала запрет в РФ на госзакупки импортных лекарств и медоборудования

20.07.2019 16:04 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Русской православной церкви считают, что правительству России следовало бы проконсультироваться с медиками, прежде чем запрещать госзакупки импортных препаратов и медицинского оборудования.

"Политика импортозамещения важна для экономики нашей страны, но она не должна приводить к тому, что люди будут терять здоровье или терять жизнь. Когда человек делает выстрел, он должен позаботиться о том, чтобы пуля рикошетом не ударила ни в него самого, ни в окружающих людей, а чтобы она поразила только конкретную цель", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его мнению, политика импортозамещения должна быть "очень избирательна", и прежде чем принимать решения, нужно консультироваться со специалистами - "спросить тех людей, которые работают в конкретной медицинской области, есть такие препараты у нас или нет, есть такое оборудование или нет".

Иларион назвал "очень опасной" тему импортозамещения медпрепаратов, лекарственных средств и медицинской аппаратуры, "потому что далеко не всегда отечественные аналоги оказывают то же самое действие, какое оказывают различные импортные лекарства или медицинские приборы".

 
 
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В Русской православной церкви считают, что правительству России следовало бы проконсультироваться с медиками, прежде чем запрещать госзакупки импортных...
 
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