«Я строил большую башню»: какие квесты предлагали пройти в парке Горького в День пожарного

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День пожарной службы в Минске отмечали на воде, на земле и в воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





По-прежнему многолюдно сейчас в парке Горького. Там находится наша съемочная группа. Чтобы поделиться впечатлениями от происходящего, на прямую связь со студией вышел корреспондент Вадим Смоляк.





Вадим Смоляк, корреспондент СТВ:

Праздник получился по-настоящему выдающимся. Такой вывод делаем хотя бы на основании того, что люди по-прежнему здесь, по-прежнему очень много вариантов, чтобы что-то попробовать, что-то потрогать.





Абсолютно все машины, все формы пожарных, которые показывали утром на параде, здесь можно было примерить на себя, посидеть за рулем. Некоторые даже уже выбрали будущую профессию.





Я хочу, когда вырасту, стать пожарным!





В нескольких зонах в парке Горького можно было почувствовать себя пожарным и даже прожить один день из его жизни.





Александр Скригаловский, пожарный пожарной части № 1 Ленинского района:

Чтобы ребята молодые показали стойкость свою, как они могут залезть выше. Силу свою.









Я карабкалась наверх. Мне было тяжело, но мне помогали. У меня получилось.





Я строил большую башню и мне очень понравилось.









Дышать вообще легко – вот, клапаны стоят. Дышать вообще легко, на изи, просто вдыхаешь и выдыхаешь. Единственное, что баллон тяжеленький, а так все нормально.