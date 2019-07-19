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«Я строил большую башню»: какие квесты предлагали пройти в парке Горького в День пожарного

20.07.2019 17:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День пожарной службы в Минске отмечали на воде, на земле и в воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я строил большую башню»: какие квесты предлагали пройти в парке Горького в День пожарного

По-прежнему многолюдно сейчас в парке Горького. Там находится наша съемочная группа. Чтобы поделиться впечатлениями от происходящего, на прямую связь со студией вышел корреспондент Вадим Смоляк.

«Я строил большую башню»: какие квесты предлагали пройти в парке Горького в День пожарного

Вадим Смоляк, корреспондент СТВ:
Праздник получился по-настоящему выдающимся. Такой вывод делаем хотя бы на основании того, что люди по-прежнему здесь, по-прежнему очень много вариантов, чтобы что-то попробовать, что-то потрогать.

«Я строил большую башню»: какие квесты предлагали пройти в парке Горького в День пожарного

Абсолютно все машины, все формы пожарных, которые показывали утром на параде, здесь можно было примерить на себя, посидеть за рулем. Некоторые даже уже выбрали будущую профессию.

«Я строил большую башню»: какие квесты предлагали пройти в парке Горького в День пожарного

Я хочу, когда вырасту, стать пожарным!

«Я строил большую башню»: какие квесты предлагали пройти в парке Горького в День пожарного

В нескольких зонах в парке Горького можно было почувствовать себя пожарным и даже прожить один день из его жизни.

«Я строил большую башню»: какие квесты предлагали пройти в парке Горького в День пожарного

Александр Скригаловский, пожарный пожарной части № 1 Ленинского района:
Чтобы ребята молодые показали стойкость свою, как они могут залезть выше. Силу свою.

«Я строил большую башню»: какие квесты предлагали пройти в парке Горького в День пожарного

«Я строил большую башню»: какие квесты предлагали пройти в парке Горького в День пожарного

Я карабкалась наверх. Мне было тяжело, но мне помогали. У меня получилось.

«Я строил большую башню»: какие квесты предлагали пройти в парке Горького в День пожарного

Я строил большую башню и мне очень понравилось.

«Я строил большую башню»: какие квесты предлагали пройти в парке Горького в День пожарного

«Я строил большую башню»: какие квесты предлагали пройти в парке Горького в День пожарного

Дышать вообще легко – вот, клапаны стоят. Дышать вообще легко, на изи, просто вдыхаешь и выдыхаешь. Единственное, что баллон тяжеленький, а так все нормально.

Больше подробностей в видеоматериале.

Люди в материале: Вадим Смоляк, Александр Скригаловский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. День пожарной службы в Минске отмечали на воде, на земле и в воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По-прежнему многолюдно сейчас...
 
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