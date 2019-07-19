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«Я строил большую башню»: какие квесты предлагали пройти в парке Горького в День пожарного
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День пожарной службы в Минске отмечали на воде, на земле и в воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По-прежнему многолюдно сейчас в парке Горького. Там находится наша съемочная группа. Чтобы поделиться впечатлениями от происходящего, на прямую связь со студией вышел корреспондент Вадим Смоляк.
Вадим Смоляк, корреспондент СТВ:
Абсолютно все машины, все формы пожарных, которые показывали утром на параде, здесь можно было примерить на себя, посидеть за рулем. Некоторые даже уже выбрали будущую профессию.
Я хочу, когда вырасту, стать пожарным!
В нескольких зонах в парке Горького можно было почувствовать себя пожарным и даже прожить один день из его жизни.
Александр Скригаловский, пожарный пожарной части № 1 Ленинского района:
Я карабкалась наверх. Мне было тяжело, но мне помогали. У меня получилось.
Я строил большую башню и мне очень понравилось.
Дышать вообще легко – вот, клапаны стоят. Дышать вообще легко, на изи, просто вдыхаешь и выдыхаешь. Единственное, что баллон тяжеленький, а так все нормально.
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Новости Беларуси. День пожарной службы в Минске отмечали на воде, на земле и в воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По-прежнему многолюдно сейчас...
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