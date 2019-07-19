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Полицейские США на ходу остановили потерявший управление школьный автобус
Источник материала: СТВ
Новости США. Американские правоохранители на ходу остановили неуправляемый школьный автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дело в том, что 70-летний водитель потерял сознание во время поездки. Транспортное средство стало набирать скорость и петлять, выезжая на встречную полосу.
Чтобы остановить его, полицейским пришлось проявить небывалую сноровку. Обошлось без пострадавших.
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Новости США. Американские правоохранители на ходу остановили неуправляемый школьный автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в том, что...
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