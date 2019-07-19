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Полицейские США на ходу остановили потерявший управление школьный автобус

20.07.2019 16:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Американские правоохранители на ходу остановили неуправляемый школьный автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейские США на ходу остановили потерявший управление школьный автобус

Дело в том, что 70-летний водитель потерял сознание во время поездки. Транспортное средство стало набирать скорость и петлять, выезжая на встречную полосу.

Полицейские США на ходу остановили потерявший управление школьный автобус

Чтобы остановить его, полицейским пришлось проявить небывалую сноровку. Обошлось без пострадавших.

Полицейские США на ходу остановили потерявший управление школьный автобус

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Новости США. Американские правоохранители на ходу остановили неуправляемый школьный автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в том, что...
 
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