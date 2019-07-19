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Из-за сильнейших дождей в Японии объявлен наивысший уровень опасности

20.07.2019 16:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за дождей. В частности речь идет о нескольких районах префектуры Нагасаки, оказавшейся в эпицентре непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильнейших дождей в Японии объявлен наивысший уровень опасности

В городе Гото объявлена эвакуация для 36 тысяч человек. За один час здесь выпало более 110 миллиметров осадков, за сутки – 360. Известно о нескольких пострадавших. Беспрецедентные ливни вызваны приближением тайфуна. Граждан предостерегают о возможных разливах рек и сходах оползней.

Из-за сильнейших дождей в Японии объявлен наивысший уровень опасности

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Новости Японии. Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за дождей. В частности речь идет о нескольких районах префектуры Нагасаки, оказавшейся в...
 
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