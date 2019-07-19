Белорусский хоккеист Алексей Протас оценил вероятность появления пятидесяти соотечественников в НХЛ

– Год в «Принсе-Альберте» научил многому?





– Да – и на льду, и в обычной жизни. Особенно, конечно, в хоккее. Приспособился к североамериканскому стилю. WHL – самая жесткая и динамичная из трех канадских юниорских лиг, там силовой хоккей. Мне очень полезно повариться в этом котле.





– После драфта ты давал интервью на приличном английском. Подтянул его за год?





– Конечно. Может, «приличный» – это и преувеличение, но прогресс чувствуется, вышел на новый уровень. Год назад понимал язык гораздо хуже. Впрочем, совсем уж плохими мои знания не были. Ведь я еще в 14 лет приезжал в Америку и выступал здесь сезон. Играл за команду из Денвера с ребятами до 15 лет – в основном в различных турнирах, матчей регулярного сезона было не так уж много. Но там у меня не очень пошло. Я как раз вырос за год на 10 сантиметров, надо было приспособиться… В общем, вернулся тогда в Беларусь.





– Одно время ты вообще подумывал закончить с хоккеем?





– Как раз после возвращения из Америки. Думал, может, сосредоточиться на учебе… Но мой первый тренер сказал, чтобы я попробовал еще. Посоветовал хорошего специалиста, и это помогло – я стал прибавлять.





– Глава белорусской хоккейной федерации Геннадий Савилов недавно сказал, что хочет увидеть 50 белорусов в НХЛ. По-твоему, это реально?





– Да, слышал об этом. Думаю, реально! В последние годы наша юношеская сборная прибавляет, лучше выступает на чемпионатах мира. Многие ребята уже на радарах клубов НХЛ. Надо, чтобы их было еще больше! – заявил Протас.



