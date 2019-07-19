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Белорусский хоккеист Алексей Протас оценил вероятность появления пятидесяти соотечественников в НХЛ

20.07.2019 17:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Протас о 50-ти белорусах в НХЛ: «Думаю, реально! Многие ребята уже на радарах клубов».

– Год в «Принсе-Альберте» научил многому?

– Да – и на льду, и в обычной жизни. Особенно, конечно, в хоккее. Приспособился к североамериканскому стилю. WHL – самая жесткая и динамичная из трех канадских юниорских лиг, там силовой хоккей. Мне очень полезно повариться в этом котле.

– После драфта ты давал интервью на приличном английском. Подтянул его за год?

– Конечно. Может, «приличный» – это и преувеличение, но прогресс чувствуется, вышел на новый уровень. Год назад понимал язык гораздо хуже. Впрочем, совсем уж плохими мои знания не были. Ведь я еще в 14 лет приезжал в Америку и выступал здесь сезон. Играл за команду из Денвера с ребятами до 15 лет – в основном в различных турнирах, матчей регулярного сезона было не так уж много. Но там у меня не очень пошло. Я как раз вырос за год на 10 сантиметров, надо было приспособиться… В общем, вернулся тогда в Беларусь.

– Одно время ты вообще подумывал закончить с хоккеем?

– Как раз после возвращения из Америки. Думал, может, сосредоточиться на учебе… Но мой первый тренер сказал, чтобы я попробовал еще. Посоветовал хорошего специалиста, и это помогло – я стал прибавлять.

– Глава белорусской хоккейной федерации Геннадий Савилов недавно сказал, что хочет увидеть 50 белорусов в НХЛ. По-твоему, это реально?

– Да, слышал об этом. Думаю, реально! В последние годы наша юношеская сборная прибавляет, лучше выступает на чемпионатах мира. Многие ребята уже на радарах клубов НХЛ. Надо, чтобы их было еще больше! – заявил Протас.
 
 
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Протас о 50-ти белорусах в НХЛ: «Думаю, реально! Многие ребята уже на радарах клубов».
 
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