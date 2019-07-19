Киселев: Путин в 2024 году никуда не уйдет









replyua.net Ни к какому Медведеву или еще какому-то другому преемнику власть в РФ не перейдет и Путин никуда не уйдет в 2024 году. Как информирует replyua.net, такое мнение в эфире одного из каналов высказал журналист Евгений Киселев, пишет





По его словам, в 2024 году Путину будет 70 с небольшим, он моложе будет Джо Байдена, которому сегодня уже под 80, и он намерен баллотироваться в президенты США. Путин весь обколотый гилауроном, накачанный ботоксом, окруженный юными девушками, он 90 с лишним лет может протянуть. Как он будет называться в Кремле придумают, вождем может легко называться, как в Иране.









По словам Евгения Киселева, сегодня все делается для того, чтобы продлить пребывание Путина у власти и все происходящее в России надо рассматривать через эту призму и ничему не удивляться. Партия «Единая Россия» в 2016 году впервые получила, благодаря всевозможным манипуляциям, конституционное большинство. У нее 300 с лишним депутатов. Сейчас рейтинг этой политсилы настолько упал, что на последних местных выборах представителям «Единой России» пришлось идти, как самовыдвиженцы, но это не повод унывать. Если нужно будет, то путин с легкостью вообще отменит выборы.



