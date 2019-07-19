Обнаружено кладбище проблемных Boeing 737 MAX

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На стоянке аэропорта припаркованы более 35 лайнеров авиакомпании Southwest Airline. Самолеты стоят на приколе как минимум до ноября 2019 года, когда запрет на полеты данного типа воздушных судов может быть снят. При неблагоприятном развитии событий 737 MAX не поднимутся в небо до начала 2020 года.





За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. По данным Системы управления безопасностью полетов, с октября 2017 года пилоты по всему миру зарегистрировали 23 случая возникновения неполадок с Boeing 737 MAX.





В апреле 2019 года стало известно, что авиакомпания Flydubai — второй крупнейший заказчик самолетов Boeing 737 MAX — может отказаться от сделки в пользу Airbus A320neo.





В апреле американские авиационные власти получили новые жалобы на проблемный авиалайнер Boeing 737 MAX. Десять жалоб поступили в Комитет по транспорту от нескольких сотрудников Федерального управления гражданской авиации США, а также от сотрудников Boeing — как бывших, так и все еще работающих в компании.









Некоторые из обращений касались работы систем, сбои в которых, возможно, привели к крушению самолетов авиакомпаний Ethiopian Airlines и Lion Air. Причина остальных жалоб не раскрывается.

За последние полгода в авиакатастрофах разбилось два Boeing 737 MAX. Жертвами стали 346 человек; 157 из них погибли 10 марта в Эфиопии, когда самолет разбился через шесть минут после вылета из Аддис-Абебы. Среди погибших были граждане 33 стран, в том числе трое россиян. После этого от использования 737 MAX отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо над своими территориями для их полетов.





Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель стала самым продаваемым самолетом в истории компании.



