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"Беларусьфильм" и "Ленфильм" готовят совместный анимационный проект к 75-летию Великой Победы
Источник материала: Партизан
Генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский и генеральный директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин на полях VI Форума регионов в Санкт-Петербурге подписали соглашение о сотрудничестве компаний в кинопроизводстве, дистрибуции и продвижении проектов.
Эдуард Пичугин и Владимир Карачевский. Фото "Беларусьфильм"
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне белорусские и российские кинематографисты готовят совместные кинопремьеры, среди которых анимационный фильм "263 ночи".
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"В создании 13-минутного фильма участвуют как наши аниматоры, так и российские. У нас получится военная картина, в которой прозвучит и еврейская тема, и тема гетто, и тема страданий. Это интересный проект, который, я считаю, может иметь хорошую и фестивальную историю, и зрительскую", - отметил он. Кроме того, подходят к завершению и съемки фильма "Судьба диверсанта" режиссера Дмитрия Астрахана, финансирование которого на 30% обеспечивает российская сторона. Готовится одновременный телевизионный прокат в двух странах. "Мы ожидаем, что этот фильм увидят не только у нас и Санкт-Петербурге, но и во всех странах постсоветского пространства. Мне очень хочется, чтобы эта картина понравилась зрителю, не оставила его равнодушным, это даст нам понимание того, что мы не зря работали", - поделился ожиданиями Владимир Карачевский.
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Генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский и генеральный директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин на полях VI Форума...
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