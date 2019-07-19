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"Беларусьфильм" и "Ленфильм" готовят совместный анимационный проект к 75-летию Великой Победы

20.07.2019 16:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский и генеральный директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин на полях VI Форума регионов в Санкт-Петербурге подписали соглашение о сотрудничестве компаний в кинопроизводстве, дистрибуции и продвижении проектов.


 Эдуард Пичугин и Владимир Карачевский. Фото "Беларусьфильм"

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне белорусские и российские кинематографисты готовят совместные кинопремьеры, среди которых анимационный фильм "263 ночи". 

Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА гендиректор Национальной киностудии. Владимир Карачевский напомнил, что "Беларусьфильм" и "Ленфильм" - две старейшие киностудии, которые объединяет общая история. "12 лет, с 1928 по 1939 годы, киностудия "Советская Беларусь" находилась в Ленинграде на канале Грибоедова, - пояснил он. - А "Ленфильм" снимал картины по произведениям о войне белорусских писателей, поэтому, можно сказать, сегодня мы являемся продолжателями традиций сотрудничества и совместной киножизни". Гендиректор рассказал, что анимационная лента "263 ночи" - это пилотный проект двух студий. 

"В создании 13-минутного фильма участвуют как наши аниматоры, так и российские. У нас получится военная картина, в которой прозвучит и еврейская тема, и тема гетто, и тема страданий. Это интересный проект, который, я считаю, может иметь хорошую и фестивальную историю, и зрительскую", - отметил он. Кроме того, подходят к завершению и съемки фильма "Судьба диверсанта" режиссера Дмитрия Астрахана, финансирование которого на 30% обеспечивает российская сторона. Готовится одновременный телевизионный прокат в двух странах. "Мы ожидаем, что этот фильм увидят не только у нас и Санкт-Петербурге, но и во всех странах постсоветского пространства. Мне очень хочется, чтобы эта картина понравилась зрителю, не оставила его равнодушным, это даст нам понимание того, что мы не зря работали", - поделился ожиданиями Владимир Карачевский. 
 
 
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Генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский и генеральный директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин на полях VI Форума...
 
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