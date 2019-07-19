"Беларусьфильм" и "Ленфильм" готовят совместный анимационный проект к 75-летию Великой Победы





Эдуард Пичугин и Владимир Карачевский. Фото "Беларусьфильм"





К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне белорусские и российские кинематографисты готовят совместные кинопремьеры, среди которых анимационный фильм "263 ночи".





сообщил корреспонденту БЕЛТА гендиректор Национальной киностудии. Владимир Карачевский напомнил, что "Беларусьфильм" и "Ленфильм" - две старейшие киностудии, которые объединяет общая история. "12 лет, с 1928 по 1939 годы, киностудия "Советская Беларусь" находилась в Ленинграде на канале Грибоедова, - пояснил он. - А "Ленфильм" снимал картины по произведениям о войне белорусских писателей, поэтому, можно сказать, сегодня мы являемся продолжателями традиций сотрудничества и совместной киножизни". Гендиректор рассказал, что анимационная лента "263 ночи" - это пилотный проект двух студий. Об этомкорреспонденту БЕЛТА гендиректор Национальной киностудии.напомнил, что "Беларусьфильм" и "Ленфильм" - две старейшие киностудии, которые объединяет общая история. "12 лет, с 1928 по 1939 годы, киностудия "Советская Беларусь" находилась в Ленинграде на канале Грибоедова, - пояснил он. - А "Ленфильм" снимал картины по произведениям о войне белорусских писателей, поэтому, можно сказать, сегодня мы являемся продолжателями традиций сотрудничества и совместной киножизни". Гендиректор рассказал, что анимационная лента "263 ночи" - это пилотный проект двух студий.





"В создании 13-минутного фильма участвуют как наши аниматоры, так и российские. У нас получится военная картина, в которой прозвучит и еврейская тема, и тема гетто, и тема страданий. Это интересный проект, который, я считаю, может иметь хорошую и фестивальную историю, и зрительскую", - отметил он. Кроме того, подходят к завершению и съемки фильма "Судьба диверсанта" режиссера Дмитрия Астрахана, финансирование которого на 30% обеспечивает российская сторона. Готовится одновременный телевизионный прокат в двух странах. "Мы ожидаем, что этот фильм увидят не только у нас и Санкт-Петербурге, но и во всех странах постсоветского пространства. Мне очень хочется, чтобы эта картина понравилась зрителю, не оставила его равнодушным, это даст нам понимание того, что мы не зря работали", - поделился ожиданиями Владимир Карачевский.



