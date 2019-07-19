Работа с огоньком. МЧС устроило феерическое шоу в Минске

TUT.BY. Самые яркие моменты праздника — в фоторепортаже





Фото: Сергей Балай, TUT.BY

20 июля торжества, посвященные Дню пожарной службы, были в парке Горького. Совсем скоро, 25 июля, белорусские спасатели отметят 166 лет со дня основания пожарной части в Минске.

На проспекте Независимости устроили парад. Маршировали спасатели в форме разных эпох: от советской до современной. Также проехала колонна транспорта и техники, которую в разное время использовали в МЧС. Из-за мероприятия часть проспекта пришлось перекрыть на несколько часов.





В парке горожан развлекали праздничным концертом с трюками от спасателей на воде и в воздухе.





Дети и их родители могли одеться в форму спасателей, поиграть в развивающие игры, познакомиться с лабрадорами из кинологической службы Республиканского отряда специального назначения, почувствовать каково это — перевернуться в авто. Также на празднике работали четыре полевые кухни.



