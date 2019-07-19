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Известная актриса Инна Чурикова оправится от полученных травм

20.07.2019 15:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В "Ленкоме" рассказали о состоянии Чуриковой


Инна Чурикова. Фото © Агентство городских новостей “Москва”

Согласно прогнозу врачей, актриса оправится от полученных травм в течение этой недели.
Во время падения со сцены во время спектакля народная артистка СССР Инна Чурикова получила только ушибы, её состояние не вызывает опасений. Об этом рассказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер, комментируя информацию о сломанных рёбрах актрисы.

— Слава богу, всё хорошо. У Инны Михайловны были не переломы, а только ушибы, которые, как сказали врачи, пройдут уже в течение недели, — цитирует его РИА "Новости".

По словам Варшавера, пока артистка театра и кино остаётся в больнице под наблюдением врачей.

Народная артистка СССР Инна Чурикова вечером 18 июля упала со сцены во время спектакля в театре "Русская песня". Она была госпитализирована. Сообщалось, что в результате падения артистка сломала два ребра. Ранее сегодня муж Чуриковой режиссёр Глеб Панфилов рассказал, что супруга идёт на поправку.
 
Теги: Новости
 
 
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В "Ленкоме" рассказали о состоянии Чуриковой
 
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