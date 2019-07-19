Задержан парень, который врукопашную пошел на дверь РУВД. Разбил стекло и поранился сам





Молодому человеку удалось перелезть через забор с колючей проволокой, подбежать к двери здания и руками разбить в ней стекло. Ему оказана первая медицинская помощь.

По данному факту проводится проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства и причины произошедшего.





Предположительно, что правонарушитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Его действиям будет дана правовая оценка.





Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности по ст.339 УК Беларуси («хулиганство»), а вчера мужчина отмечал свой день рождения.