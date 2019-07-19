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Задержан парень, который врукопашную пошел на дверь РУВД. Разбил стекло и поранился сам

20.07.2019 15:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержан 25-летний житель столицы, который днем разбил стекло двери Центрального РУВД, сообщают в  МВД.


Молодому человеку удалось перелезть через забор с колючей проволокой, подбежать к двери здания и руками разбить в ней стекло. Ему оказана первая медицинская помощь. 
По данному факту проводится проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства и причины произошедшего.

Предположительно, что правонарушитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Его действиям будет дана правовая оценка.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности по ст.339 УК Беларуси («хулиганство»), а вчера мужчина отмечал свой день рождения.

Видео:  mvd.gov.by
 
 
Ссылка на источник 35
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Задержан 25-летний житель столицы, который днем разбил стекло двери Центрального РУВД, сообщают в  МВД.
 
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