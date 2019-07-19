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Минчан отметил день рождения и попытался устроить погром в здании милиции

20.07.2019 17:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в Минске случилось ЧП. Силовики задержали парня, который проник в здание Центрального РУВД и попытался устроить погром. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

25-летний минчанин накануне отметил день рождения. Видимо, куража не хватило: он решил во что бы то ни стало попасть внутрь здания милиции. Перелез через забор с колючей проволокой, порезав руки, и подбежал к входной двери. Парень руками разбил стекло, пытаясь зайти, но в этот момент подоспели сотрудники – и его арестовали. Беларусу оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Предполагают, вчерашний именинник был пьян или под наркотиками. Отмечается, что раньше его судили за хулиганство. Проверка продолжается, материалы дела передали в СК, где им дадут правовую оценку.

Арт на обложке: Тони Футура.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске случилось ЧП. Силовики задержали парня, который проник в здание Центрального РУВД и попытался устроить погром. Об этом сообщает пресс-служба МВД. ...
 
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