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Деньги, спущенные в унитаз. Против кофеманов поднялась волна хейта

20.07.2019 16:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Американцы резко возненавидели кофеманов. Они хейтят всех, кто тратит деньги на походы в кофейни. Об этом сообщает The Atlantic.

Все началось с реплики финансового консультанта Сьюзи Орман. В эфире телеканала CNBC она заявила, что миллениалы-любители покупать кофе расточительны. Варить кофе в домашних условиях куда дешевле, поэтому покупка напитка в другом месте равносильна выбрасыванию денег на ветер. 

Ее теорию поддержал еще один специалист по финансам – Дэйв Рэмси. По его мнению, отказ от покупки латте – ключ к экономии тысяч долларов. Кевин О'Лири, один из инвесторов реалити-шоу Shark Tank, вообще заявил: «Я никогда не покупаю фраппе-латте-бла-бла-бла-бла-гав». 

Количество кофеен ползет вверх. В 1994 году Starbucks открыл меньше 500 точек по США, а сегодня их больше 14 тысяч. Эксперты предполагают, это связано с тем, что фраппучино и его аналоги долго считались более приятным мостом в мир кофеина для взрослых, чем те варианты, что были у родителей молодого поколения. Но, согласно статистике, миллениалы явно перебарщивают: за 2016 год они выпили около 44% кофе страны.

Беда не приходит одна. Вместе с отваром миндального молока посетители заведений соблазняются на покупку дорогих гаджетов, чтобы не терять лицо в заведении. При этом молодые люди все реже приобретают дома и заводят детей, чем их предшественники в том же возрасте. Орман настаивает, что любой посетитель Starbucks накопил бы 40 миллионов долларов, не спусти он деньги в унитаз.

Читайте по теме: Паника нежного миллениала. Почему двадцатилетним так страшно жить

 
 
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Американцы резко возненавидели кофеманов. Они хейтят всех, кто тратит деньги на походы в кофейни. Об этом сообщает The Atlantic. Все началось с реплики финансового...
 
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