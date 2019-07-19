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Федерация бокса России оплатит лечение Максима Дадашева после боя в США

20.07.2019 16:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Федерация бокса России возьмет на себя расходы по лечению и реабилитации Максима Дадашева, который попал в больницу в тяжелом состоянии после боя в США, заявил генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев.

"Очень печальная новость, наш боксер Максим Дадашев находится в критическом состоянии после боя с Сабриэлем Матиасом в США. Хочу поддержать семью спортсмена в это нелегкое время. Мы сейчас связываемся с его командой, мы возьмем на себя все финансовое обеспечение, лечение спортсмена, его восстановление и транспортировку, если это будет необходимо. Желаем Максиму скорейшего выздоровления!" - заявил Кремлёв.

"Надо разбираться в обстоятельствах случившегося. Возможно, бой нужно было остановить раньше. Заранее нельзя делать никаких выводов, но надо проконсультироваться со специалистами по вопросу, были ли нарушения во время поединка или нет", - добавил Кремлёв.

Отборочный бой по версии IBF в Оксон Хилл (США) был остановлен после 11-го раунда по просьбе угла российского боксера. По пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо. 28-летнего спортсмена экстренно увезли в больницу с подозрением на отек мозга. Ему уже сделали операцию, долгосрочный прогноз пока неизвестен.

Дадашев - призер чемпионатов России, участвовал в Европейских играх 2015 года, мастер спорта России международного класса. После Европейских игр он принял решение перейти в профессиональный бокс.

 
Теги: Новости
 
 
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Федерация бокса России возьмет на себя расходы по лечению и реабилитации Максима Дадашева, который попал в больницу в тяжелом состоянии после боя в США, заявил...
 
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