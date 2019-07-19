Владимир Кравцов: «В ближайшие годы вопросам благоустройства Лиды и Слонима будет уделено особое внимание»

Источник материала: Вороновская газета





Об этом сообщил журналистам председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов в ходе прямой телефонной линии с жителями Гродненщины.

– Жители региона активно обращаются на прямые телефонные линии, которые проходят не только в облисполкоме, но и во всех районах области. По-прежнему много вопросов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства, а также строительства жилья. В стране приняты действенные меры по поддержке многодетных семей, однако зачастую люди хотят уточнить тот или иной вопрос. Они обращаются за разъяснениями, потому что характер подходов решения данных проблем многообразный, да и семьи разные, со своими особенностями проживания, – отметил Владимир Кравцов.

По его словам, жители области часто обращаются и по поводу выделения земельных участков. Есть также и вопросы, касающиеся районов индивидуальной жилой застройки. Там пока еще есть проблемы с инженерной инфраструктурой, не везде построены дороги, инженерные сети.

В последнее время наметился рост обращений из Лиды и Слонима. В соответствии с поручением Главы государства в республике разработан комплексный план по ускоренному развитию 11 городов с численностью 80 тысяч человек, в их число вошла и Лида. Разработан комплексный план ускоренного развития Лидского района до 2020 года. Его реализация нацелена на решение ключевых вопросов этого региона, формирование основы устойчивого роста экономики и ее конкурентоспособности. Планируемые мероприятия в конечном итоге направлены на создание условий для роста доходов населения, обеспечение комфортной жизни в регионе за счет модернизации и более эффективного использования промышленного, аграрного, туристического и природно-ресурсного потенциала района, наращивание экспорта продукции, активизацию предпринимательской инициативы. В ходе реализации комплексного плана ускоренного развития будут решены многие проблемы, волнующие жителей Лидчины.

Что касается Слонима, то здесь есть проблемные вопросы, касающиеся благоустройства. Слонимчане обращаются по поводу состояния дорог, дворовых территорий.

– На этих проблемах необходимо сосредоточить внимание не только районным властям, но и областным службам, – подчеркнул Владимир Кравцов.– 1 сентября в Слониме состоится День белорусской письменности. Ожидается много гостей. Город основательно готовится к этому значимому мероприятию. Частично решаются и вопросы благоустройства Слонима. Работа в этом направлении будет продолжена.

Всего на прямую телефонную линию от жителей Гродненщины поступило 35 вопросов.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by/