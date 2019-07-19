Лукашенко амнистировал 6 тыс. человек в честь юбилея освобождения Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». От уголовного наказания будут освобождены около 6 тысяч человек, сообщается на сайте белорусского лидера.

Как отмечается в документе, закон принят в целях реализации принципа гуманизма и в связи со значимой датой в истории Беларуси. Предполагается освободить от уголовного наказания около 6 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы – около 2 тыс. человек.

По амнистию попадают лица, осужденные за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким. Она затронет несовершеннолетних, беременных женщин, женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до 18 лет, лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста, инвалидов I и II групп.

В списки амнистированных также попали больные онкологическими заболеваниями, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, а также пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Осужденным, не подлежащим освобождению, на год сократят срок наказания, а несовершеннолетним – на два года.

Закон не распространяется на людей, которые в последние пять лет уже попадали под амнистию или помилование, а затем вновь совершили умышленное преступление.

Также амнистия не затронет лиц, которые полностью не возместили причиненный преступлениями ущерб, злостно нарушающих порядок отбывания наказания. Под нее не попадут осужденные за убийство, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, коррупционные преступления, преступные деяния сексуального характера, бандитизм, терроризм, массовые беспорядки.

Из закона исключены нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и т.д.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Он подлежит исполнению в течение девяти месяцев со дня вступления в силу.