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Российское посольство показало карту с украинским Крымом
20.07.2019 19:08 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Фото: посольство России в Великобритании / Twitter
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
В подписи к посту пресс-служба посольства процитировала министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сравнивал военные расходы НАТО и России указывал на агрессивную политику альянса по отношению к Москве. Карта сопровождалась подписью: «Россия хочет войны. Посмотрите, как близко они расположили свою страну к нашим военным базам». Крым на карте был закрашен таким же цветом, как и украинская территория, пишет
На пост обратил внимание МИД Украины. Ведомство поблагодарило российское посольство за признание очевидного факта и заявило, что ждет того же самого от других государственных учреждений в России.
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Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
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