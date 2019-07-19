Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Источник материала: Ежедневник

Фото: посольство России в Великобритании / Twitter

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

В подписи к посту пресс-служба посольства процитировала министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сравнивал военные расходы НАТО и России указывал на агрессивную политику альянса по отношению к Москве. Карта сопровождалась подписью: «Россия хочет войны. Посмотрите, как близко они расположили свою страну к нашим военным базам». Крым на карте был закрашен таким же цветом, как и украинская территория, пишет Lenta.ru .

На пост обратил внимание МИД Украины. Ведомство поблагодарило российское посольство за признание очевидного факта и заявило, что ждет того же самого от других государственных учреждений в России.