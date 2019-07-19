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Британские профсоюзы грозятся «закрыть» Хитроу и другие крупные аэропорты

20.07.2019 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Забастовки ожидаются в выходные дни.

Как сообщает британский портал Guardian, второй по величине профсоюз Великобритании Unite the Union пригрозил «закрыть» Хитроу – крупнейший аэропорт Великобритании, после неудачных переговоров о повышении заработной платы сотрудникам воздушной гавани. 

Профсоюз Unite the Union представляет работников транспорта и общего труда, он насчитывает 1 миллион 200 тысяч человек. Работа может быть прекращена и в других аэропортах Лондона, а к забастовке планируют присоединиться летчики British Airways. Двухнедельные переговоры между авиакомпанией и Британской ассоциацией пилотов (профсоюз BALPA) о повышении зарплаты на 11% в ближайшие три года были прекращены. 

Спор между профсоюзами и аэропортом обострился после того, как Хитроу сделал 18-месячное предложение о заработной плате, по которому самые низкооплачиваемые сотрудники получали бы дополнительно 3,75 фунта в день. В профсоюзе заявили, что оскорблены столь весомыми различиями в оплате труда работников и зарплатой генерального директора аэропорта Джона Холланда-Кая, которая была удвоена в прошлом году до 4 миллионов 200 тысяч фунтов стерлингов в год. 


Представители профсоюза Unite the Union заявили, что забастовка начнется в самые напряженные для авиаперевозок выходные с пятницы 26 июля. Другие запланированные даты протестов – 27 июля, 5, 6, 23 и 24 августа. 

Через аэропорт Хитроу ежегодно проходят более 80 миллионов пассажиров. В июле 2018 года, когда в большей части Англии начались школьные каникулы, в день было зарегистрировано 262 000 пассажиров. Авиакомпании British Airways и Ryanair предупредили, что, помимо возможных забастовок работников аэропорта, их авиарейсы во время летних отпусков могут задерживаться или отменяться из-за нехватки персонала и протестов диспетчеров. О проведении забастовок объявили также сотрудники службы регистрации аэропорта Станстед и рабочие аэропорта Гатвик, получающие по ставкам ниже прожиточного минимума. Их зарплату профсоюз Unite the Union назвал «платой за бедность». 
 
 
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