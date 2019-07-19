Эти устройства совершенствуют систему слежения за всеми перемещениями осужденных и позволяют “химикам” не являться лично ради отметок в журнале регистрации.





пише т газета "На страже", соответствующий пилотный проект запустили в Московском и Октябрьском районах столицы. Он будет продолжаться до сентября. Какт газета "На страже", соответствующий пилотный проект запустили в Московском и Октябрьском районах столицы. Он будет продолжаться до сентября.





Электронный браслет напоминает смарт-часы. Он крепится на ногу, фиксируется специальным устройством и запускается. Браслет нельзя снять или перепрограммировать — он реагирует на все повреждения, вместе с тем не боится воды, пыли и высоких температур.





Вместе с браслетом осужденному выдают мобильный телефон, по которому инспектор может связаться со своим подопечным, если сработает тревожный сигнал или ради обычного мониторинга. В телефоне есть сканеры, которые распознают лицо и голос хозяина. Они полностью исключают передачу устройства другому лицу. Чтобы иметь возможность видеообщения, встроенаякамера. Для питания используется портативная зарядка.









Если батарейка разряжается, это могут приравнять к бегству, поэтому осужденный должен следить за питанием браслета.





Современные технологии позволяют отойти от старого способа регистрации осужденных путем отметок в журнале — теперь это можно сделать при помощи отпечатка пальца. Если человек не отметился в нужное время, инспектору об этом сразу же станет известно.









Благодаря спутниковой связи, можно следить за перемещениями осужденных круглые сутки, а после просматривать их на компьютере. Так правоохранители будут знать, не нарушал ли "химик" запрет на посещение питейных или развлекательных заведений.







