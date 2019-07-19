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Анкара и Вашингтон обсудили программу F-35 и поставки C-400
Источник материала: Партизан
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео провели телефонный разговор. Об этом
Агентство пишет, что Чавушоглу и Помпео обсудили программу поставок американских истребителей F-35 и российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию.
Источники в турецком МИДе уточнили агентству Anadolu, что Анкара и Вашингтон также обсудили ситуацию вокруг сирийских Манбиджа и Идлиба, в том числе возможность создания зоны безопасности,
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео провели телефонный разговор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в турецком...
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