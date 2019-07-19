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Анкара и Вашингтон обсудили программу F-35 и поставки C-400

20.07.2019 18:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео провели телефонный разговор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Агентство пишет, что Чавушоглу и Помпео обсудили программу поставок американских истребителей F-35 и российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию.

Источники в турецком МИДе уточнили агентству Anadolu, что Анкара и Вашингтон также обсудили ситуацию вокруг сирийских Манбиджа и Идлиба, в том числе возможность создания зоны безопасности, пишет РБК.
 
 
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео провели телефонный разговор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в турецком...
 
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