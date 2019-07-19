20 тысяч человек на митинге за свободные выборы в Мосгордуму





Фото из открытых источников

В акции, по данным проекта «Белый счетчик», приняли участие 22,4 тысячи человек.

20 июля на проспекте Сахарова в Москве устроили митинг с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. В акции, по данным проекта «Белый счетчик», приняли участие 22,4 тысячи человек.



