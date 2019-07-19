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20 тысяч человек на митинге за свободные выборы в Мосгордуму
Источник материала: Партизан
20 июля на проспекте Сахарова в Москве устроили митинг с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.
Фото из открытых источников
В акции, по данным проекта «Белый счетчик», приняли участие 22,4 тысячи человек.
20 июля на проспекте Сахарова в Москве устроили митинг с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. В акции, по данным проекта «Белый счетчик», приняли участие 22,4 тысячи человек.
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20 июля на проспекте Сахарова в Москве устроили митинг с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.
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