ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арестованный экс-министр Абызов еще не понял, в чем его обвинили

20.07.2019 18:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На допросе в СИЗО «Лефортово» экс-чиновник заявил о невиновности.

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, арестованный по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества, на допросе в СИЗО «Лефортово» заявил о невиновности и неясности сути обвинения. Об этом сообщил ТАСС адвокат экс-министра Александр Аснис.

«В ходе допроса Михаил заявил, что ему до настоящего времени так и не разъяснено существо предъявленного обвинения, несмотря на его многочисленные ходатайства, что лишает его возможности понять обвинение и эффективно защищаться», — цитирует информагентство защитника.

По словам Асниса, Абызов готов дать подробные показания, если ему внятно объяснят суть обвинений и «надлежаще» изложат ее в постановлении о привлечении к уголовной ответственности, пишет crimerussia.com


Абызова задержали 26 марта и арестовали на следующий день. 23 мая суд продлил срок содержания под стражей до 25 июля. Арест наложен и на имущество Абызова, стоимость которого адвокат экс-министра Сергей Дрозд оценил в 20,629 млрд рублей.

По версии следствия, Абызов и его сообщники обманом похитили у акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» («РЭС») 4 млрд рублей и вывели их за рубеж.
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На допросе в СИЗО «Лефортово» экс-чиновник заявил о невиновности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Случчане обсуждают возгорание на бывшем консервном в центре Слуцка, их версии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика