Арестованный экс-министр Абызов еще не понял, в чем его обвинили

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, арестованный по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества, на допросе в СИЗО «Лефортово» заявил о невиновности и неясности сути обвинения. Об этом сообщил ТАСС адвокат экс-министра Александр Аснис.





«В ходе допроса Михаил заявил, что ему до настоящего времени так и не разъяснено существо предъявленного обвинения, несмотря на его многочисленные ходатайства, что лишает его возможности понять обвинение и эффективно защищаться», — цитирует информагентство защитника.





crimerussia.com По словам Асниса, Абызов готов дать подробные показания, если ему внятно объяснят суть обвинений и «надлежаще» изложат ее в постановлении о привлечении к уголовной ответственности, пишет









Абызова задержали 26 марта и арестовали на следующий день. 23 мая суд продлил срок содержания под стражей до 25 июля. Арест наложен и на имущество Абызова, стоимость которого адвокат экс-министра Сергей Дрозд оценил в 20,629 млрд рублей.





По версии следствия, Абызов и его сообщники обманом похитили у акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» («РЭС») 4 млрд рублей и вывели их за рубеж.







