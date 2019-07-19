﻿ Случчане обсуждают возгорание на бывшем консервном в центре Слуцка, их версии. 21.by
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Случчане обсуждают возгорание на бывшем консервном в центре Слуцка, их версии

20.07.2019 18:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во вторник, 16 июля, «Кур'ер» сообщал, что на территории бывшего консервного завода, основное здание которого является памятником архитектуры, замечено возгорание.

На месте события корреспондент увидела, что из здания идёт дым, и вызвала МЧС. До неё этого никто не сделал. После публикации читатели «Кур'ера» обсуждают, почему так произошло.
Одни комментаторы думают, что завод никому не нужен, поэтому пожар даже выгоден и недоумевают, почему сотрудники, которые находились на территории, сами не тушили его и не вызвали пожарных. Пожарным пришлось прорубать отверстие, чтобы проникнуть к источнику возгорания. Но есть и такие, кто не разделят мнения о ценности памятников архитектуры для Слуцка и считает, что здание городу не нужно. Другие констатируют, что дым в здании видели не раз.

«Кур'ер» публикует обзор комментариев с vk.com/kurjer.

Генрих Наваррский: «Всё спланировано, и точно — не рабочими. Ещё пару раз поджога и снесут его, как опасный объект, угрожающий жизни человека. Специально подожгли, чтобы сравнять с землёй».

Наташа Щербицкая: «Конечно, само не загорелось! Если бы не охрана и какие-то рабочие, то сказали бы, что бомжи устроили пожар (знаем, было уже такое) и сровняли бы с землёй. Это здание некоторым, как кость в горле. А так можно все уничтожить, и землю в центре выгодно пристроить. И с баланса быстрее снять это здание. Тут много чего можно решить, устроив случайный пожар! Вопрос только, как там могло загореться? Если бы охранники хотели потушить, то сразу бы начали это делать. А тут либо им это не надо было, либо они не в курсе были (хотя сильно сомневаюсь). Никто не пойдет сейчас что-либо делать, а сразу звонок начальству и в пожарку. Тут много можно говорить… И если бы не корреспондент, то, скорее всего, у кого-то все получилось».
Юрий Жуков: «Спецом выжигают для последующего сноса».

Денис Коледич: «Все, что государственное, — то в ж*** ! Что не понятного- то? Мотовело — завод в Минске был частным частично, и шёл на плаву, перешёл полностью государству, всё — хана, закрыли! И примеров — просто сотни!»

Сергей Цыбулько: «Сожгут, чтобы не реставрировать».

Жора Лесун: «Построят торговый центр!»

«Пусть горит синим пламенем»

Галина Короленя: «Нашли мне здание: ни вида, не пейзажа. Лучше пусть новое что-нибудь построят. Пусть горит синим пламенем/…/ мне это здание не нравится.

Евгений Михайлович: «Там жечь нечего, голые стены которые осыпаются, да и голубей пару штук. Вся историческая ценность — хлам посреди города».

Женьчик Полоник: «Некрасивое здание. Весь вид портит».

Подслушано Слуцк: «Там днем лазят дети, ночью бомжи, дымит часто».

«Грустно…»

Ксения Вечер-Ковалевская: «Грустно то, что памятник архитектуры вы называете «старой рухлядью"/…/ очень расстроили ваши высказывания».

Вера Грабовская: «Расстраиваюсь каждый раз, когда иду/еду мимо и вижу новые разбитые окна. Шикарное здание в хорошем месте, в других местах восстанавливают и в худшем состоянии. А у нас — всё никак. Идей, что организовать в этом здании у случчан полно. Время идёт, и это время бесхозяйственности зданию не на пользу. А после сноса здания около почты, за всеми старыми постройками нужен глаз да глаз небезразличных горожан. Правильно, что вызвали пожарных, вызывают даже на возгорание в урне».
 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник, 16 июля, «Кур'ер» сообщал, что на территории бывшего консервного завода, основное здание которого является памятником архитектуры, замечено возгорание.
 
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