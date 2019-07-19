Случчане обсуждают возгорание на бывшем консервном в центре Слуцка, их версии

На месте события корреспондент увидела, что из здания идёт дым, и вызвала МЧС. До неё этого никто не сделал. После публикации читатели «Кур'ера» обсуждают, почему так произошло.

Одни комментаторы думают, что завод никому не нужен, поэтому пожар даже выгоден и недоумевают, почему сотрудники, которые находились на территории, сами не тушили его и не вызвали пожарных. Пожарным пришлось прорубать отверстие, чтобы проникнуть к источнику возгорания. Но есть и такие, кто не разделят мнения о ценности памятников архитектуры для Слуцка и считает, что здание городу не нужно. Другие констатируют, что дым в здании видели не раз.





«Кур'ер» публикует обзор комментариев с vk.com/kurjer. публикует обзор комментариев с





Генрих Наваррский: «Всё спланировано, и точно — не рабочими. Ещё пару раз поджога и снесут его, как опасный объект, угрожающий жизни человека. Специально подожгли, чтобы сравнять с землёй».





Наташа Щербицкая: «Конечно, само не загорелось! Если бы не охрана и какие-то рабочие, то сказали бы, что бомжи устроили пожар (знаем, было уже такое) и сровняли бы с землёй. Это здание некоторым, как кость в горле. А так можно все уничтожить, и землю в центре выгодно пристроить. И с баланса быстрее снять это здание. Тут много чего можно решить, устроив случайный пожар! Вопрос только, как там могло загореться? Если бы охранники хотели потушить, то сразу бы начали это делать. А тут либо им это не надо было, либо они не в курсе были (хотя сильно сомневаюсь). Никто не пойдет сейчас что-либо делать, а сразу звонок начальству и в пожарку. Тут много можно говорить… И если бы не корреспондент, то, скорее всего, у кого-то все получилось».

Юрий Жуков: «Спецом выжигают для последующего сноса».





Денис Коледич: «Все, что государственное, — то в ж*** ! Что не понятного- то? Мотовело — завод в : «Все, что государственное, — то в ж*** ! Что не понятного- то? Мотовело — завод в Минске был частным частично, и шёл на плаву, перешёл полностью государству, всё — хана, закрыли! И примеров — просто сотни!»





Сергей Цыбулько: «Сожгут, чтобы не реставрировать».





Жора Лесун: «Построят торговый центр!»

«Пусть горит синим пламенем»

Галина Короленя: «Нашли мне здание: ни вида, не пейзажа. Лучше пусть новое что-нибудь построят. Пусть горит синим пламенем/…/ мне это здание не нравится.





Евгений Михайлович: «Там жечь нечего, голые стены которые осыпаются, да и голубей пару штук. Вся историческая ценность — хлам посреди города».





Женьчик Полоник: «Некрасивое здание. Весь вид портит».





Подслушано Слуцк: «Там днем лазят дети, ночью бомжи, дымит часто».

«Грустно…»

Ксения Вечер-Ковалевская: «Грустно то, что памятник архитектуры вы называете «старой рухлядью"/…/ очень расстроили ваши высказывания».





Вера Грабовская: «Расстраиваюсь каждый раз, когда иду/еду мимо и вижу новые разбитые окна. Шикарное здание в хорошем месте, в других местах восстанавливают и в худшем состоянии. А у нас — всё никак. Идей, что организовать в этом здании у случчан полно. Время идёт, и это время бесхозяйственности зданию не на пользу. А после сноса здания около почты, за всеми старыми постройками нужен глаз да глаз небезразличных горожан. Правильно, что вызвали пожарных, вызывают даже на возгорание в урне».







