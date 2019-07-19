ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азербайджанский «вор в законе» Исмаилов, приехавший в Беларусь, предположительно, на разборки с гомельским «законником», получил серьезный срок

20.07.2019 17:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

18 июля в прениях сторон гособвинитель предложила наказать Рашада Исмаилова, более известного в криминальных кругах как вор в законе Рашад Гянджинский, лишением свободы на срок 10 лет. Судья суда Минского района Вадим Казей покинул совещательную комнату и огласил приговор.

Азербайджанский «вор в законе» Исмаилов, приехавший в Беларусь, предположительно, на разборки с гомельским «законником», получил серьезный срок
«Я из приличной семьи, у меня две жены и четверо детей», — сказал азербайджанский вор в законе в суде в своем последнем слове. Сегодня в Минске ему вынесли обвинительный приговор. Жены и дети «законника» долго не увидят мужа и отца, пишет gomel.today/

Как было установлено в суде, в Беларусь гражданин России Исмаилов приехал 12 ноября 2018 года из Москвы на «Лексусе» в сопровождении водителя гражданина Азербайджана Вайдара Мамедова и гражданина Беларуси Дмитрия Грицука. Компания арендовала домик рыбака в элитном клубе в семи километрах от Минска.

По информации ГУБОПиК, Исмаилов является вором в законе и «смотрящим» за азербайджанской диаспорой Украины и входит в близкий круг влиятельных воров в законе Лоту Гули, он же Надир Салифов, и Вагифа Бакинского, в миру — Вагиф Сулейманов.

Об истинной цели визита в Беларусь «законника» знает только он сам. По одной из версий, Рашад Гянджинский приехал по заданию Лолу Гули, в окружении которого замечен Александр Кушнеров, гомельский вор в законе Саша Кушнер, он же Саша Гомельский, для инспекции белорусской братвы. По данным, российского информационного агентства Прайм Крайм, азербайджанец намеревался серьезно поговорить с Кушнеровым, который якобы назвал его «не вором», чем и оскорбил до глубины души. Представители азербайджанской диаспоры шептались в зале суда, что уважаемый Рашад хотел в Беларуси поправить здоровье, мол, печень шалит.

Однако сам Исмаилов утверждает, что просто приехал в Беларусь отдохнуть и поиграть в минских казино. Что к месту заметить, подтверждается документально. Оказалось, что он не раз уже приезжал в Минск и засветил свой паспорт при регистрации игрока в ряде игровых заведений. Вот только документ этот был подложным и оформлен на имя Руслана Оговорова, гражданина РФ, 1973 г.р. С него-то и начались неприятности 41-летнего Исмаилова в Беларуси.

Фальшивый паспорт, два ствола на взводе и гашиш

По официальной версии, вечером 20 ноября 2018 года сотрудники ГУБОПиК получили оперативную информацию, что в элитном клубе домик рыбака арендовали граждане кавказской внешности, которые ведут себя «подозрительно». Оперативная группа в сопровождении бойцов СОБР тут же оправилась в клуб якобы для установления личностей и проверки документов.

Первым задержали Исмаилова, который проводил время в компании с девушкой и предъявил милиционерам подложный паспорт. В ходе осмотра «Лексуса» оперативники в багажнике в сумке с вещами нашли пистолет ТТ. В одной из спален в тумбочке обнаружили пистолет Макарова. В каждом из них было по шесть патронов в обоймах и по одному в стволах. То есть, оружие было готово к применению: снимай с предохранителя и стреляй.

Экспертиза признала пистолеты боеспособными, а на рукоятке Макарова и патронах нашли биологические следы Исмаилова, Грицука и еще неустановленного человека. Примечательно, что в ходе следствия и в суде белорус, что называется, взял стволы на себя, утверждая, что Исмаилов к ним не имеет никакого отношения. По его словам, эти пистолеты он нашел в «Мерседесе», который купил Москве. В полицию их не решился относить, хранил в гараже в сумке. А когда собирался ехать в Беларусь, по ошибке взял не ту сумку. Есть у него и объяснение как биологические следы «законника» попали на пистолет. Грицук сообщил, что однажды принес Макарова в московскую квартиру Исмаилова, тот увидел пистолет, взял его в руки и сильно разозлился: отругал и потребовал его выбросить. Также белорус заявил, что уже в домике рыбака протирал этот пистолет полотенцем Исмаилова. Более того, он утверждал, что сразу при появлении сотрудников милиции он им сообщил о наличии у него оружия, которое выдал добровольно, тем самым выполнив свой гражданский долг.

В другой спальне следователи в металлической коробке обнаружили 5,12 грамма гашиша и 0,7 грамма смеси гашиша с табаком. В хранении наркотика признался водитель Мамедов, который на момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения. На первом допросе азербайджанец сообщил, что гашиш прибрел в Москве. Позже показания изменил, утверждая, что нашел завернутый в фольгу наркотик в траве возле домика на территории клуба.

Уголовное дело ушло в суд с обвинением Рашада Гянджинского по трем статьям УК РБ: использование подложного документа, перемещение через госграницу и хранение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов. По аналогичным оружейным статьям обвинялся и Дмитрий Грицук. Мамедову инкриминировали незаконное перемещение через госграницу РБ наркотических средств и незаконный без цели сбыта оборот наркотиков. Азербайджанец плохо говорил и понимал по-русски, рядом с ним возле клетки находился переводчик.

Все трое вину признали частично.

Саша Кушнер и Рашад Гянджинский в Турции. Фото "Прайм Крайм"

Виновны по всем статьям

Государственный обвинитель в прениях предложила суду признать Исмаилова виновным в использовании заведомо подложного документа и на основании ч.1 ст. 380 УК назначить ему штраф в виде 100 базовых величин. «Его же признать виновным в использовании заведомо подложного документа повторно и по ч. 2 ст. 380 УК назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. Его же признать виновным в незаконном перемещении через государственную границу РБ огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору и по ч. 2 ст. 331-1 УК назначить наказание в виде лишении свободы на срок 7 лет. Его же признать виновным в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору и лишить свободы на 7 лет», — огласила весь список претензий сторона обвинения. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний прокурор просила суд окончательно лишить свободы Рашада Исмаилова на 10 лет

К такому же сроку сторона обвинения предложила приговорить и Дмитрия Грицука. Мамедова за провоз гашиша в Беларусь и прочее она просила наказать 7 годами лишения свободы. Все должны отбывать наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

...Адвокаты полностью поддержали позиции своих подзащитных и в своих выступлениях критически отнеслись к доказательной базе следствия, поставив под сомнение не только обоснованность предъявленных пунктов обвинений, но законность действий оперативников ГУБОПиК на территории элитного клуба. Помимо этого защитник Исмаилова отметила, что обвинение проигнорировало наличие у его подзащитного четверых малолетних детей, что является смягчающим вину обстоятельством.

«Я что такого сделал?»

Последнее слово обвиняемого Рашада Исмаилова было самым эмоциональным и продолжительным. Говорил он с заметным акцентом и ни разу не упомянул о своем криминальном статусе, разве что намеком. «Сильные новости» публикуют его выступление с небольшим сокращением и редакционной правкой:

— Расскажу поподробнее... То что касается пистолетов, на самом деле я имею возможность, у меня есть частная охрана на законных основаниях имеющая оружие, а не какие-то ржавые пистолеты. Тем более мне в Беларуси это вообще не надо, когда я могу позволить себе охрану с нормальным оружием. Я видел фотографии этих пистолетов, мне стыдно будет, если кто-то будет рядом со мной такое носить.

Когда нас арестовали, мне за пистолеты никаких слов не спрашивали. Просто сказали, едем с нами. У меня состояние было такое, сотрудник ГУБОПиК в суде это подтвердил, что я просил опохмелиться. На следующий день мне сказали о каких-то пистолетах, спросили, знаешь? Я сказал нет. И ничего. Когда ко мне следователь пришел, я даже представления не имел о чем речь. Он показал фотографии, говорит, вот нашли в комнате и машине, на одном из них ваши биологические следы. Он не сказал, на каком пистолете, один какой-то ржавый, второй похож на тот, который я в руках держал. Я не скрывал, сказал, вот этот видел. Я не знал, на каком пистолете мои биологические следы, показал на тот, оказалось что действительно.

Я в Абахию ездил, меня там ранили, я даже кусачки для ногтей с собой не взял, мне не позволено это с собой носить, или чтобы при мне носили.

Что касается паспорта. С 2012 года я этим паспортом пользовался. Да, у меня есть свой паспорт, я даже не знаю, где он лежит, на какой-то моей квартире. Я был в Грузии, я был в Греции, я был... везде. Я пользовался этим паспортом, у меня нигде не было нарушений, даже в Беларуси. Я в Беларусь приезжал только деньги тратить. Пусть хоть один человек скажет, что я кого-то обидел или у меня какие злые умыслы были!

Что касается моих детей. У меня четверо детей. У меня две жены одновременно, я ни с кем в официальном браке не состою. По моей вере мне позволено иметь две жены. У меня жены нигде ни часа не работали. А на чьем они иждивении могут быть? Дети учатся в хорошей школе, я их обеспечиваю всем. У меня больная мама, кандидат наук заслуженный, ей 66 лет, она на моем обеспечении. Я не с улицы, то что вы часто повторяете вор, вор, вор... Много кто может много чего сказать. При чем здесь наше дело? Я сын академика, заслуженного человека, которого и в Беларуси знают, он умер. Что я такого сделал? Кого я обидел? Кого оскорбил? В карман полез или что? Приехал с этим паспортом, я считал, что он мой, везде с ним летал, не знал, что сюда нельзя было приезжать. У меня работа, через меня больше тридцати семей кормятся, зарплату получают, у меня работа стоит, больная мать, четверо детей, я астматик и вот восемь месяцев сижу, а вы говорите этого мало, еще 10 лет сидеть. Я что такого сделал?

Высокий суд, очень прошу вас гуманно отнестись. Как мужчина мужчину прошу, как отец отца, я никого не обманул, просто у меня был в кармане паспорт, я приехал с ним. Я в детские дома хожу, я сирот спонсирую, чтобы они выросли и не стали наркоманами. Уже три года их на мои деньги привозят спортом заниматься, кормят, одежду спортивную покупаю. Ну что я сделал? Ну, исправлюсь, если я в чем-то виноват. Оступился, признаю этот паспорт. У меня мать из последних сил держится, а я восемь месяцев здесь. Разве это правильно и гуманно?

Высокий суд, прошу понять и не судить строго. Восемь месяцев для меня достаточно. А в том, в чем меня обвиняют, это все неправда. То, что я был судим, так это в России, последний раз в 2012 году за незаконную предпринимательскую деятельность, полгода и отпустили. В 1999 году в России взрывы были, под этот шумок все посидели, потом 4 месяца и 13 месяцев за уклонение. Какие это судимости, ради Бога! Я не такой человек, чтобы бить и убивать. Я из приличной семьи, мой отец академик, каждый год в Беларусь приезжал. Мама по состоянию здоровья уже восемь месяцев в больнице, она не работает. Четверо детей, у них такой возраст, старшему 14 лет. Я не ожидал такого срока. Вот мое последнее слово. Бог видит, что я не убавляю и не добавляю. Я не люблю насилия, на охоту не хожу, рыбалка — самое то для меня. А из меня сделали какое-то чудовище.

...Следует заметить, что Рашад Исмаилов забыл упомянуть еще об одной своей судимости. В 2010 году Таганский районный суд Москвы приговорил его к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за применение насилия в отношении сотрудника милиции. В приговоре отмечалось, что он не подчинился законному требованию сотрудника милиции, который находился в форменном обмундировании, «нанес ему руками не менее двух ударов по телу, после чего схватил руками за шею и, сдавливая ее, стал прижимать к перилам лестницы, причинив своими действиями потерпевшему физическую боль и телесные повреждения». И еще один штрих к портрету ныне обвиняемого. Азербайджанские СМИ называют Рашада Гяджинского одним из самых богатых азербайджанских воров в законе, чье состояние не меньше миллиарда долларов. Если это действительно так, то в наших местах лишения свободы такие олигархи еще не сиживали.

Как сообщили корреспонденту «Сильных новостей» в пресс-службе Верховного суда, суд первой инстанции согласился с предложением обвинения, признал Исмаилова виновным и окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Грицук по совокупности получил 8 лет, а Мамедов — 6 лет.

Приговор в законную силу не вступил и, очевидно, будет обжалован обвиняемыми и их защитниками. (Сильные Новости, 19.07.2019)
 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 июля в прениях сторон гособвинитель предложила наказать Рашада Исмаилова, более известного в криминальных кругах как вор в законе Рашад Гянджинский, лишением...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хлопец рынуўся да будынка РУУС праз калючы дрот і кулакамі разбіў шкляныя дзверы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • ботинки мужские замшевые вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика