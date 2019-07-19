Азербайджанский «вор в законе» Исмаилов, приехавший в Беларусь, предположительно, на разборки с гомельским «законником», получил серьезный срок

gomel.today/ «Я из приличной семьи, у меня две жены и четверо детей», — сказал азербайджанский вор в законе в суде в своем последнем слове. Сегодня в Минске ему вынесли обвинительный приговор. Жены и дети «законника» долго не увидят мужа и отца, пишет





Как было установлено в суде, в Беларусь гражданин России Исмаилов приехал 12 ноября 2018 года из Москвы на «Лексусе» в сопровождении водителя гражданина Азербайджана Вайдара Мамедова и гражданина Беларуси Дмитрия Грицука. Компания арендовала домик рыбака в элитном клубе в семи километрах от Минска.





По информации ГУБОПиК, Исмаилов является вором в законе и «смотрящим» за азербайджанской диаспорой Украины и входит в близкий круг влиятельных воров в законе Лоту Гули, он же Надир Салифов, и Вагифа Бакинского, в миру — Вагиф Сулейманов.





Об истинной цели визита в Беларусь «законника» знает только он сам. По одной из версий, Рашад Гянджинский приехал по заданию Лолу Гули, в окружении которого замечен Александр Кушнеров, гомельский вор в законе Саша Кушнер, он же Саша Гомельский, для инспекции белорусской братвы. По данным, российского информационного агентства Прайм Крайм, азербайджанец намеревался серьезно поговорить с Кушнеровым, который якобы назвал его «не вором», чем и оскорбил до глубины души. Представители азербайджанской диаспоры шептались в зале суда, что уважаемый Рашад хотел в Беларуси поправить здоровье, мол, печень шалит.





Однако сам Исмаилов утверждает, что просто приехал в Беларусь отдохнуть и поиграть в минских казино. Что к месту заметить, подтверждается документально. Оказалось, что он не раз уже приезжал в Минск и засветил свой паспорт при регистрации игрока в ряде игровых заведений. Вот только документ этот был подложным и оформлен на имя Руслана Оговорова, гражданина РФ, 1973 г.р. С него-то и начались неприятности 41-летнего Исмаилова в Беларуси.





Фальшивый паспорт, два ствола на взводе и гашиш

По официальной версии, вечером 20 ноября 2018 года сотрудники ГУБОПиК получили оперативную информацию, что в элитном клубе домик рыбака арендовали граждане кавказской внешности, которые ведут себя «подозрительно». Оперативная группа в сопровождении бойцов СОБР тут же оправилась в клуб якобы для установления личностей и проверки документов.





Первым задержали Исмаилова, который проводил время в компании с девушкой и предъявил милиционерам подложный паспорт. В ходе осмотра «Лексуса» оперативники в багажнике в сумке с вещами нашли пистолет ТТ. В одной из спален в тумбочке обнаружили пистолет Макарова. В каждом из них было по шесть патронов в обоймах и по одному в стволах. То есть, оружие было готово к применению: снимай с предохранителя и стреляй.





Экспертиза признала пистолеты боеспособными, а на рукоятке Макарова и патронах нашли биологические следы Исмаилова, Грицука и еще неустановленного человека. Примечательно, что в ходе следствия и в суде белорус, что называется, взял стволы на себя, утверждая, что Исмаилов к ним не имеет никакого отношения. По его словам, эти пистолеты он нашел в «Мерседесе», который купил Москве. В полицию их не решился относить, хранил в гараже в сумке. А когда собирался ехать в Беларусь, по ошибке взял не ту сумку. Есть у него и объяснение как биологические следы «законника» попали на пистолет. Грицук сообщил, что однажды принес Макарова в московскую квартиру Исмаилова, тот увидел пистолет, взял его в руки и сильно разозлился: отругал и потребовал его выбросить. Также белорус заявил, что уже в домике рыбака протирал этот пистолет полотенцем Исмаилова. Более того, он утверждал, что сразу при появлении сотрудников милиции он им сообщил о наличии у него оружия, которое выдал добровольно, тем самым выполнив свой гражданский долг.





В другой спальне следователи в металлической коробке обнаружили 5,12 грамма гашиша и 0,7 грамма смеси гашиша с табаком. В хранении наркотика признался водитель Мамедов, который на момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения. На первом допросе азербайджанец сообщил, что гашиш прибрел в Москве. Позже показания изменил, утверждая, что нашел завернутый в фольгу наркотик в траве возле домика на территории клуба.





Уголовное дело ушло в суд с обвинением Рашада Гянджинского по трем статьям УК РБ: использование подложного документа, перемещение через госграницу и хранение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов. По аналогичным оружейным статьям обвинялся и Дмитрий Грицук. Мамедову инкриминировали незаконное перемещение через госграницу РБ наркотических средств и незаконный без цели сбыта оборот наркотиков. Азербайджанец плохо говорил и понимал по-русски, рядом с ним возле клетки находился переводчик.





Все трое вину признали частично.





Саша Кушнер и Рашад Гянджинский в Турции. Фото "Прайм Крайм"

Виновны по всем статьям

Государственный обвинитель в прениях предложила суду признать Исмаилова виновным в использовании заведомо подложного документа и на основании ч.1 ст. 380 УК назначить ему штраф в виде 100 базовых величин. «Его же признать виновным в использовании заведомо подложного документа повторно и по ч. 2 ст. 380 УК назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. Его же признать виновным в незаконном перемещении через государственную границу РБ огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору и по ч. 2 ст. 331-1 УК назначить наказание в виде лишении свободы на срок 7 лет. Его же признать виновным в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору и лишить свободы на 7 лет», — огласила весь список претензий сторона обвинения. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний прокурор просила суд окончательно лишить свободы Рашада Исмаилова на 10 лет





К такому же сроку сторона обвинения предложила приговорить и Дмитрия Грицука. Мамедова за провоз гашиша в Беларусь и прочее она просила наказать 7 годами лишения свободы. Все должны отбывать наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима.





...Адвокаты полностью поддержали позиции своих подзащитных и в своих выступлениях критически отнеслись к доказательной базе следствия, поставив под сомнение не только обоснованность предъявленных пунктов обвинений, но законность действий оперативников ГУБОПиК на территории элитного клуба. Помимо этого защитник Исмаилова отметила, что обвинение проигнорировало наличие у его подзащитного четверых малолетних детей, что является смягчающим вину обстоятельством.

«Я что такого сделал?»

Последнее слово обвиняемого Рашада Исмаилова было самым эмоциональным и продолжительным. Говорил он с заметным акцентом и ни разу не упомянул о своем криминальном статусе, разве что намеком. «Сильные новости» публикуют его выступление с небольшим сокращением и редакционной правкой:





— Расскажу поподробнее... То что касается пистолетов, на самом деле я имею возможность, у меня есть частная охрана на законных основаниях имеющая оружие, а не какие-то ржавые пистолеты. Тем более мне в Беларуси это вообще не надо, когда я могу позволить себе охрану с нормальным оружием. Я видел фотографии этих пистолетов, мне стыдно будет, если кто-то будет рядом со мной такое носить.





Когда нас арестовали, мне за пистолеты никаких слов не спрашивали. Просто сказали, едем с нами. У меня состояние было такое, сотрудник ГУБОПиК в суде это подтвердил, что я просил опохмелиться. На следующий день мне сказали о каких-то пистолетах, спросили, знаешь? Я сказал нет. И ничего. Когда ко мне следователь пришел, я даже представления не имел о чем речь. Он показал фотографии, говорит, вот нашли в комнате и машине, на одном из них ваши биологические следы. Он не сказал, на каком пистолете, один какой-то ржавый, второй похож на тот, который я в руках держал. Я не скрывал, сказал, вот этот видел. Я не знал, на каком пистолете мои биологические следы, показал на тот, оказалось что действительно.





Я в Абахию ездил, меня там ранили, я даже кусачки для ногтей с собой не взял, мне не позволено это с собой носить, или чтобы при мне носили.





Что касается паспорта. С 2012 года я этим паспортом пользовался. Да, у меня есть свой паспорт, я даже не знаю, где он лежит, на какой-то моей квартире. Я был в Грузии, я был в Греции, я был... везде. Я пользовался этим паспортом, у меня нигде не было нарушений, даже в Беларуси. Я в Беларусь приезжал только деньги тратить. Пусть хоть один человек скажет, что я кого-то обидел или у меня какие злые умыслы были!





Что касается моих детей. У меня четверо детей. У меня две жены одновременно, я ни с кем в официальном браке не состою. По моей вере мне позволено иметь две жены. У меня жены нигде ни часа не работали. А на чьем они иждивении могут быть? Дети учатся в хорошей школе, я их обеспечиваю всем. У меня больная мама, кандидат наук заслуженный, ей 66 лет, она на моем обеспечении. Я не с улицы, то что вы часто повторяете вор, вор, вор... Много кто может много чего сказать. При чем здесь наше дело? Я сын академика, заслуженного человека, которого и в Беларуси знают, он умер. Что я такого сделал? Кого я обидел? Кого оскорбил? В карман полез или что? Приехал с этим паспортом, я считал, что он мой, везде с ним летал, не знал, что сюда нельзя было приезжать. У меня работа, через меня больше тридцати семей кормятся, зарплату получают, у меня работа стоит, больная мать, четверо детей, я астматик и вот восемь месяцев сижу, а вы говорите этого мало, еще 10 лет сидеть. Я что такого сделал?





Высокий суд, очень прошу вас гуманно отнестись. Как мужчина мужчину прошу, как отец отца, я никого не обманул, просто у меня был в кармане паспорт, я приехал с ним. Я в детские дома хожу, я сирот спонсирую, чтобы они выросли и не стали наркоманами. Уже три года их на мои деньги привозят спортом заниматься, кормят, одежду спортивную покупаю. Ну что я сделал? Ну, исправлюсь, если я в чем-то виноват. Оступился, признаю этот паспорт. У меня мать из последних сил держится, а я восемь месяцев здесь. Разве это правильно и гуманно?





Высокий суд, прошу понять и не судить строго. Восемь месяцев для меня достаточно. А в том, в чем меня обвиняют, это все неправда. То, что я был судим, так это в России, последний раз в 2012 году за незаконную предпринимательскую деятельность, полгода и отпустили. В 1999 году в России взрывы были, под этот шумок все посидели, потом 4 месяца и 13 месяцев за уклонение. Какие это судимости, ради Бога! Я не такой человек, чтобы бить и убивать. Я из приличной семьи, мой отец академик, каждый год в Беларусь приезжал. Мама по состоянию здоровья уже восемь месяцев в больнице, она не работает. Четверо детей, у них такой возраст, старшему 14 лет. Я не ожидал такого срока. Вот мое последнее слово. Бог видит, что я не убавляю и не добавляю. Я не люблю насилия, на охоту не хожу, рыбалка — самое то для меня. А из меня сделали какое-то чудовище.





...Следует заметить, что Рашад Исмаилов забыл упомянуть еще об одной своей судимости. В 2010 году Таганский районный суд Москвы приговорил его к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за применение насилия в отношении сотрудника милиции. В приговоре отмечалось, что он не подчинился законному требованию сотрудника милиции, который находился в форменном обмундировании, «нанес ему руками не менее двух ударов по телу, после чего схватил руками за шею и, сдавливая ее, стал прижимать к перилам лестницы, причинив своими действиями потерпевшему физическую боль и телесные повреждения». И еще один штрих к портрету ныне обвиняемого. Азербайджанские СМИ называют Рашада Гяджинского одним из самых богатых азербайджанских воров в законе, чье состояние не меньше миллиарда долларов. Если это действительно так, то в наших местах лишения свободы такие олигархи еще не сиживали.





Как сообщили корреспонденту «Сильных новостей» в пресс-службе Верховного суда, суд первой инстанции согласился с предложением обвинения, признал Исмаилова виновным и окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Грицук по совокупности получил 8 лет, а Мамедов — 6 лет.





Приговор в законную силу не вступил и, очевидно, будет обжалован обвиняемыми и их защитниками. (Сильные Новости, 19.07.2019)







