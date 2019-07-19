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Олег Кожемяко: «Продукция белорусских сельхозпроизводителей всегда отличается высоким качеством, и ей доверяют приморцы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обсуждения и оценки прошедшего Форума регионов Беларуси и России будут продолжаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если говорить о том, как его итоги выглядят в цифрах, то это более 80 соглашений и контракты на сумму порядка полумиллиарда долларов. Здесь первая скрипка у регионов. Об этом на пленарном заседании говорил и глава белорусского государства.
Это как раз тот случай, когда в отношениях экономика первична. Так, Минск и Могилев оформили проекты с Оренбургской, Курской и Самарской областями, Гомель – с Самарой. Новые проекты намечены и в Приморском крае – наша страна готова сыграть свою роль в развитии этого региона.
Накануне санкт-петербургского форума в Минске побывал глава Приморья Олег Кожемяко. О впечатляющих совместных перспективах губернатор рассказал в интервью для нашего телеканала.
«Цена, качество, сервисное обслуживание в МТЗ всегда были на высоком уровне»
Юлия Бешанова, СТВ:
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
Я здесь приобретал в свое время первые (наверное, 350-е) трактора, которые пошли с моторами Deutz. Могу сказать, что они зарекомендовали себя неплохо. Были кое-какие, как у первых тракторов, моменты, быстро были доработаны. Сейчас они пользуются большой популярностью. Думаю, что выход на новую линейку, на 450-сильный трактор даст возможность конкурировать с другими, с импортной техникой. Потому что цена, качество, сервисное обслуживание в МТЗ всегда были на высоком уровне. Наши сельхозпроизводители хорошо знают многие модели тракторов: 2112, и, безусловно, 82-й МТЗ, который наиболее распространен.
Доля белорусской техники в регионе одна из самых больших
Юлия Бешанова:
Олег Кожемяко:
Интересна также линейка средств малой механизации, минитракторов, которые удобны и для системы жилищно-коммунального хозяйства, управляющих компаний, а так же интересна для фермеров, представителей дальневосточного гектара, кто взял.
Поэтому думаю, что мы со своей стороны создадим все механизмы поддержки для такой техники. Мы всегда работали с Республикой Беларусь – это позволяло сельхозпроизводителю выбирать технику, понимая, что государство поддерживает. Ну и завод со своей стороны, видя такой большой объем, организовывал сервисные центры, центры обучения, что всегда было удобно для региона, всегда повышало гарантийный срок обслуживания техники. И самое главное – удобно было для тех, кто ее приобретал.
«У нас 30 % населения так или иначе корнями связаны с республикой»
Юлия Бешанова:
Олег Кожемяко:
Юлия Бешанова:
Олег Кожемяко:
Есть хорошая практика, есть механизмы поддержки. Поэтому уверен, что все, что было создано заранее, те рабочие моменты, рабочие группы, тот опыт, который есть, мы с удовольствием применим в Приморском крае с тем, чтобы жители Приморья могли располагать возможностями Республики Беларусь, опытом, мерами поддержки в сельхозтехнологиях, в машиностроении, в поставке оборудования.
Мы определились, что мы создадим торговые дома. Продукция белорусских сельхозпроизводителей всегда отличается высоким качеством, и ей доверяют приморцы, поэтому мы и в этом направлении активно начнем создавать все условия для того, чтобы жители Приморья могли ее пробовать.
Безусловно, это удобно и для сельхозпроизводителей Беларуси, и для нас. У нас 30 % населения так или иначе корнями связаны с республикой.
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Олег Кожемяко: «Продукция белорусских сельхозпроизводителей всегда отличается высоким качеством, и ей доверяют приморцы»
Новости Беларуси. Обсуждения и оценки прошедшего Форума регионов Беларуси и России будут продолжаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если говорить...
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