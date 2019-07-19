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Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин
Источник материала: СТВ
Давайте поговорим о насущном и, пока что, неизбежном. Все мы стареем. Хотя Киану Ривз и Дженнифер Энистон могут поспорить. Кстати, они – яркий пример нашей сегодняшней темы. Случалось ли вам думать, что некоторые люди в 40 лет выглядят лучше, чем в 20?
Когда человек молод, ему ещё только предстоит сформировать свой стиль. С макияжем тоже возникают неловкие ситуации. К 40 годам люди обычно понимают, как хотят выглядеть. К этому времени они уже умеют подобрать подходящую одежду и следят за своими внешностью и здоровьем.
Итак, кто из знаменитых россиянок в «немножко за 40» выглядит лучше, чем в 20 лет?
1. Екатерина Климова, 41 год. Российская актриса, а также мать четверых детей. Известна по фильмам «Грозовые ворота», «Мы из будущего», «Ёлки новые» и другим.
2. Ирина Салтыкова, 53 года. Российская эстрадная певица и актриса, есть дочь. 1 февраля 1995 года выпустила свою первую песню «Серые глаза», которая стала очень популярной. Является владелицей Дома красоты и стиля.
3. Анастасия Заворотнюк, 48 лет. Российская актриса, телеведущая. Есть двое детей. Стала известной благодаря сериалу «Моя прекрасная няня».
4. Анна Ковальчук, 42 года. Российская актриса. Есть двое детей. Известна по сериалам «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита», «Адмиралъ», «Годунов».
5. Елена Подкаминская, 40 лет. Российская актриса. Есть дочь. Известна по сериалам «Адъютанты любви» и «Кухня», а также по фильмам «О чём говорят мужчины».
6. Валерия, 51 год. Российская эстрадная певица. Трое детей. Известна своими песнями «Не обижай меня», «Часики», «Отпусти меня», «Ты грустишь» и многими другими.
7. Рената Литвинова, 52 года. Российская актриса, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая. Есть дочь. Известна по сериалу «Граница. Таёжный роман», а также по фильму «Богиня: как я полюбила». Сотрудничала с Земфирой при создании множества клипов для певицы.
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Давайте поговорим о насущном и, пока что, неизбежном. Все мы стареем. Хотя Киану Ривз и Дженнифер Энистон могут поспорить. Кстати, они – яркий пример нашей...
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