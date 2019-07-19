«Говорят, что их задача – быстро занять Киев»: украинцы сообщают, что в белорусской части Чернобыльской зоны замечены российские военные

«Только что разговаривал с жителем Иванковского района, проживающим рядом с границей с Беларусью. Утверждает, что в белорусской части Чернобыльской зоны сейчас полно солдат и техники армии РФ. Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача – быстро занять Киев», – написал он. «Утверждают, что до Нового года они нас, то есть Украину «сделают». А сейчас они, похоже, ждут пока украинцев «сделают их вместе» партии Зеленского и Медведчука», – продолжил рассказ Мартынюк. Кроме этого, местные жители рассказывают, что российские военные постоянно тренируются «ломать» границу Украины. В то же время по их данным, все они в большинстве якуты или буряты, поэтому с белорусами их не спутать. «Орда Батыя снова под стенами Киева – и ждет пока ей откроют ворота», – заключил волонтер.









Отметим, в сети также появилась реакция 61 отдельной пехотной егерской бригады, где сообщили, что данная информация была доведена до командования всех уровней. «В настоящее время факт присутствия российских войск у северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется. В случае подтверждения 61 опебр готова за считанные часы приступить к обороне Украины на указанном участке Украина-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору», - сказано в сообщении.