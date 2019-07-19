Лучший снайпер в истории Экстралиги завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Юности»

На данный момент он работает с молодыми нападающими.





Хоккеист выступал за «красно-синих» в качестве игрока в сезонах-1995/1996, -1996/1997, -1998/1999, -1999/2000, -2001/2002, -2018/2019.





Волчек становился чемпионом Беларуси в сезоне-2001/02, выступая за минский «Керамин», а также неоднократно завоевывал серебряные и бронзовые медали отечественного первенства.





Является лучшим снайпером за всю историю чемпионата нашей страны (232 шайбы). Всего в ОЧБ Павел провел 732 поединка, в которых набрал 461 (232+229) очко, в Кубке страны вышел на лёд в 88 матчах и заработал 65 (31+34) результативных баллов.









Хоккеист выступал за юниорскую (U-18) и молодежную (U-20) сборные Беларуси. В составе «молодежки» является победителем чемпионата мира в дивизионе «Б».





Минувший сезон 38-летний хоккеист начинал в форме «столичных», а заканчивал в «Лиде».