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Лучший снайпер в истории Экстралиги завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Юности»

20.07.2019 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Воспитанник хоккейной школы «Юность» Павел Волчек вошёл в тренерский штаб команды СДЮШОР «Юность» (2008), информирует пресс-служба клуба.

На данный момент он работает с молодыми нападающими. 

Хоккеист выступал за «красно-синих» в качестве игрока в сезонах-1995/1996, -1996/1997, -1998/1999, -1999/2000, -2001/2002, -2018/2019.

Волчек становился чемпионом Беларуси в сезоне-2001/02, выступая за минский «Керамин», а также неоднократно завоевывал серебряные и бронзовые медали отечественного первенства.

Является лучшим снайпером за всю историю чемпионата нашей страны (232 шайбы). Всего в ОЧБ Павел провел 732 поединка, в которых набрал 461 (232+229) очко, в Кубке страны вышел на лёд в 88 матчах и заработал 65 (31+34) результативных баллов.


Хоккеист выступал за юниорскую (U-18) и молодежную (U-20) сборные Беларуси. В составе «молодежки» является победителем чемпионата мира в дивизионе «Б».

Минувший сезон 38-летний хоккеист начинал в форме «столичных», а заканчивал в «Лиде».
 
 
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Воспитанник хоккейной школы «Юность» Павел Волчек вошёл в тренерский штаб команды СДЮШОР «Юность» (2008), информирует пресс-служба клуба.
 
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