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«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)

20.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)

В древности рыбалка, наряду с земледелием и охотой, была одним из главных видов деятельности человека, позволяющим ему выживать. Те времена давно прошли, а человеческие инстинкты сохранились. Правда, рыбалка превратилась в весьма увлекательный вид времяпрепровождения и не только. В субботу на водоеме вблизи аг. Бенякони прошли межрайонные соревнования по лову рыбы летней поплавочной удочкой.


«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)


«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)

Организаторами выступили РГОО «БООР» и наша районная организационная структура под руководством А.Л. Кулика. Мероприятие было нацелено на развитие и популяризацию рыболовного спорта как активного и полезного вида отдыха, а также привлечение к этому занятию молодежи. Проявить мастерство и получить адреналин приехали команды из Вороновского, Ивьевского и Щучинского районов. Состязания проходили как в командном, так и в личном зачете, и в каждой из этих возрастных категорий определялись победители.

Рыбаки — люди особенные: каждый надеялся на удачу и не сомневался в успехе. А вот Артем Шуппо, представитель вороновской команды «Уловистые рыбаки» об удаче говорит скептически. Опыт — главное оружие. А еще — «как прикормишь, так и наловишь». По поводу «блюд» для рыбы многие из участников не заморачивались: использовали покупную приманку. Артем же свои «поварские» секреты держит в секрете.


«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)

— В спортивном рыболовстве более 10 лет. Участвовал в соревнованиях разного уровня, в том числе и международного, — рассказывает мужчина, стараясь не отвлекаться от основного занятия. — Есть и достойные награды. К примеру, «золото» в турнире любителей фидера. Здесь, конечно, важно выработать свою стратегию. Сегодня сделал ставку на плотву.

И не ошибся, подумала я, наблюдая, как раз за разом Артем снимает с крючка рыбешку. Весом возьмет, однозначно.

А вот Михаил Сомов удивил видом пойманной рыбы. На крючок попалась краснокнижница — стерлядь. Как известно, хищница живет только в чистых водоемах, предпочитает грунт, покрытый песком или галькой. Сделав взвешивание и селфи на память, охраняемую рыбу отпустили обратно в водоем.


«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)

Беседовать во время напряженного ожидания клева рыбаки не любят, но все же не упускают возможностью похвастаться трофеем. Александр Чернышов последнее время говорит о семейном улове. Практически всегда на рыбалке его сопровождает дочь Илона. А в этот раз она даже решила посоревноваться с мальчишками. Юниоры идут отдельной зачетной таблицей, но их команда наравне со взрослыми боролась за большой улов. Торжественным моментом мероприятия стало вручение ребятам членских билетов юных охотников и рыболовов БООР.

Если молодежь только нарабатывает свой багаж знаний и умений в рыбацком деле, то Виктор Иванович Войтеховский охотно им делится со своими беняконскими коллегами. Стаж честного рыболова — свыше 70 лет! С большим уважением и особым почетом относятся к дяде Вите, как его все здесь называют, члены кооператива местных рыбаков под председательством Александра Тупко. Вот и в этот раз он был удостоен приза.


«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)

— Виктор Иванович — знающий рыбак. А сколько у него профессиональной литературы, старых рыболовных снастей, которые могут стать музейными экспонатами. Он — наш наставник! — с гордостью замечает Александр. — Беняконский кооператив рыболовов достаточно молодой, но деятельный. Два года назад в его входили 60 человек, а сегодня эта цифра выросла вдвое. Скопом проще решать хозяйственные вопросы, да и дисциплина сразу установилась. Каждый из нас является смотрителем водоема, к чужаку здесь предъявляются строгие требования. Быть членом кооператива не значит лишь платить взносы. Несколько раз в год мы собираемся на субботники. Убираем прибрежную полосу, обкашиваем, наводим порядок на «острове». Это небольшая прилегающая к водоему территория, где жизнь по вечерам, в выходные просто кипит. В укромном уголке общими силами оборудовано место для полноценного отдыха на природе. Беседка, полевая кухня, баскетбольная и волейбольная площадки, гамак, дартс… А рядом обустроенные выходы к водоему. Неподалеку эксклюзивный сад, где соседствуют привычные нам яблони и груши с экзотическими грецкими орехами, бамбуком…


«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)

Неспешно прогуливаясь вдоль берега, не заметила, как пролетело время соревнований. Громкий гудок нарушил царившую идиллию. И участники оживились — все-таки исход борьбы интригует. Итак, контрольное взвешивание! Победителями с общим уловом в 5 кг 300 г стали представители Вороновского района, на втором месте расположилась ивьевская, на третьем — щучинская команда. В личном зачете победу праздновал Артем Шуппо (2,135 кг), 2-е занял Михаил Сомов (1,975 кг) и 3-е — Александр Чернышов (1,593 кг). Среди юниоров отличились Илона Чернышова, Виталий Протасевич и Евгений Михневич. Все они получили подарки от районной организационной структуры РГОО «БООР». В завершение не грех и ароматной наваристой ушицей полакомиться, а также рыбой по эксклюзивному рецепту горячего копчения — пальчики оближешь!


«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)
«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)


«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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В древности рыбалка, наряду с земледелием и охотой, была одним из главных видов деятельности человека, позволяющим ему выживать. Те времена давно прошли, а...
 
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