«УЛОВистые рыбаки» из Вороновского района победили в межрайонных соревнованиях по лову рыбы летней поплавочной удочкой (Фото)

Источник материала: Вороновская газета





В древности рыбалка, наряду с земледелием и охотой, была одним из главных видов деятельности человека, позволяющим ему выживать. Те времена давно прошли, а человеческие инстинкты сохранились. Правда, рыбалка превратилась в весьма увлекательный вид времяпрепровождения и не только. В субботу на водоеме вблизи аг. Бенякони прошли межрайонные соревнования по лову рыбы летней поплавочной удочкой.

















Организаторами выступили РГОО «БООР» и наша районная организационная структура под руководством А.Л. Кулика. Мероприятие было нацелено на развитие и популяризацию рыболовного спорта как активного и полезного вида отдыха, а также привлечение к этому занятию молодежи. Проявить мастерство и получить адреналин приехали команды из Вороновского, Ивьевского и Щучинского районов. Состязания проходили как в командном, так и в личном зачете, и в каждой из этих возрастных категорий определялись победители.

Рыбаки — люди особенные: каждый надеялся на удачу и не сомневался в успехе. А вот Артем Шуппо, представитель вороновской команды «Уловистые рыбаки» об удаче говорит скептически. Опыт — главное оружие. А еще — «как прикормишь, так и наловишь». По поводу «блюд» для рыбы многие из участников не заморачивались: использовали покупную приманку. Артем же свои «поварские» секреты держит в секрете.















— В спортивном рыболовстве более 10 лет. Участвовал в соревнованиях разного уровня, в том числе и международного, — рассказывает мужчина, стараясь не отвлекаться от основного занятия. — Есть и достойные награды. К примеру, «золото» в турнире любителей фидера. Здесь, конечно, важно выработать свою стратегию. Сегодня сделал ставку на плотву.

И не ошибся, подумала я, наблюдая, как раз за разом Артем снимает с крючка рыбешку. Весом возьмет, однозначно.

А вот Михаил Сомов удивил видом пойманной рыбы. На крючок попалась краснокнижница — стерлядь. Как известно, хищница живет только в чистых водоемах, предпочитает грунт, покрытый песком или галькой. Сделав взвешивание и селфи на память, охраняемую рыбу отпустили обратно в водоем.































Беседовать во время напряженного ожидания клева рыбаки не любят, но все же не упускают возможностью похвастаться трофеем. Александр Чернышов последнее время говорит о семейном улове. Практически всегда на рыбалке его сопровождает дочь Илона. А в этот раз она даже решила посоревноваться с мальчишками. Юниоры идут отдельной зачетной таблицей, но их команда наравне со взрослыми боролась за большой улов. Торжественным моментом мероприятия стало вручение ребятам членских билетов юных охотников и рыболовов БООР.

Если молодежь только нарабатывает свой багаж знаний и умений в рыбацком деле, то Виктор Иванович Войтеховский охотно им делится со своими беняконскими коллегами. Стаж честного рыболова — свыше 70 лет! С большим уважением и особым почетом относятся к дяде Вите, как его все здесь называют, члены кооператива местных рыбаков под председательством Александра Тупко. Вот и в этот раз он был удостоен приза.



































— Виктор Иванович — знающий рыбак. А сколько у него профессиональной литературы, старых рыболовных снастей, которые могут стать музейными экспонатами. Он — наш наставник! — с гордостью замечает Александр. — Беняконский кооператив рыболовов достаточно молодой, но деятельный. Два года назад в его входили 60 человек, а сегодня эта цифра выросла вдвое. Скопом проще решать хозяйственные вопросы, да и дисциплина сразу установилась. Каждый из нас является смотрителем водоема, к чужаку здесь предъявляются строгие требования. Быть членом кооператива не значит лишь платить взносы. Несколько раз в год мы собираемся на субботники. Убираем прибрежную полосу, обкашиваем, наводим порядок на «острове». Это небольшая прилегающая к водоему территория, где жизнь по вечерам, в выходные просто кипит. В укромном уголке общими силами оборудовано место для полноценного отдыха на природе. Беседка, полевая кухня, баскетбольная и волейбольная площадки, гамак, дартс… А рядом обустроенные выходы к водоему. Неподалеку эксклюзивный сад, где соседствуют привычные нам яблони и груши с экзотическими грецкими орехами, бамбуком…























































Неспешно прогуливаясь вдоль берега, не заметила, как пролетело время соревнований. Громкий гудок нарушил царившую идиллию. И участники оживились — все-таки исход борьбы интригует. Итак, контрольное взвешивание! Победителями с общим уловом в 5 кг 300 г стали представители Вороновского района, на втором месте расположилась ивьевская, на третьем — щучинская команда. В личном зачете победу праздновал Артем Шуппо (2,135 кг), 2-е занял Михаил Сомов (1,975 кг) и 3-е — Александр Чернышов (1,593 кг). Среди юниоров отличились Илона Чернышова, Виталий Протасевич и Евгений Михневич. Все они получили подарки от районной организационной структуры РГОО «БООР». В завершение не грех и ароматной наваристой ушицей полакомиться, а также рыбой по эксклюзивному рецепту горячего копчения — пальчики оближешь!













































































Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.