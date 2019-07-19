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Пока мужчина ждал поезда, подруга увела его пакет с вещами

20.07.2019 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичский ГОВД с заявлением о краже имущества обратился 48-летний местный житель.

Пока мужчина ждал поезда, подруга увела его пакет с вещами

Потерпевший рассказал, что собирался уезжать из города и, ожидая отправления своего поезда на станции Барановичи-Полесские, решил остававшееся свободное время провести в баре неподалеку от вокзала.

Во время распития спиртных напитков к мужчине подсела ранее незнакомая ему женщина, с которой он продолжил употреблять алкоголь.

Мошенница приметила пакет у своего нового друга и предложила занести имущество на сохранность в бар, пока они отдыхают. Мужчина согласился и, без всякого сомнения, отдал свои вещи. В пакете находились денежные средства в сумме 200 рублей, одна бутылка вина и продукты питания, всего имущества на общую сумму 206 рублей 69 копеек.

Через некоторое время устав ждать, мужчина пошел искать свою новую «подругу», но ни её, ни своих вещей он не нашел. Мошенница с имуществом скрылась через запасной выход.

Вызванные на место преступления сотрудники уголовного розыска с помощью системы видеонаблюдения установили, что хищение имущества совершила жительница Барановичского района 1987 г.р., которая ранее была уже судима за кражи.

Действия злоумышленницы были квалифицированы как мошенничество, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 УК Республики Беларусь, подозреваемая задержана.

Старший инспектор ГИиОС Барановичского
ГОВД Анастасия Гурская

 
 
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  В Барановичский ГОВД с заявлением о краже имущества обратился 48-летний местный житель. Потерпевший рассказал, что собирался уезжать из города и, ожидая...
 
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