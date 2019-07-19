Закурил в автомобиле с ребенком в возрасте до 14 лет – заплати штраф

Источник материала: Виртуальный Брест

С 27 июля вступают в действие изменения в законодательство о курении. О некоторых из них рассказал начальник УОПП УВД полковник милиции Геннадий Войтович.





«В соответствии со статьей 17.9 КоАП Республики Беларусь курение (потребление) табачных изделий в местах, где оно в соответствии с законодательными актами запрещено, − влечет наложение штрафа в размере до четырех базовых величин», – разъясняет Геннадий Васильевич. Согласно антитабачному декрету запрещается курение в лифтах и вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов, общежитий; на детских площадках; на территориях и в помещениях, занимаемых спортивно-оздоровительными и иными лагерями; учреждениями образования, организациями, реализующими образовательные программы послевузовского образования; в подземных переходах; на остановочных пунктах. «Также нельзя будет курить в автомобилях, если в них присутствуют дети в возрасте до 14 лет», – обращает внимание водителей Геннадий Васильевич.

Свободными от курения станут заведения общепита и их летние террасы. В кафе и ресторанах можно будет курить в специально отведенных местах или комнатах. Под запретом для курения также торговые центры, рынки, пляжи, здания и территории, принадлежащие физкультурно-спортивным сооружениям.

Старший инспектор ГИОС УВД Анна Иващенко.