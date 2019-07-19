|
Закурил в автомобиле с ребенком в возрасте до 14 лет – заплати штраф
20.07.2019 20:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 27 июля вступают в действие изменения в законодательство о курении. О некоторых из них рассказал начальник УОПП УВД полковник милиции Геннадий Войтович.
«В соответствии со статьей 17.9 КоАП Республики Беларусь курение (потребление) табачных изделий в местах, где оно в соответствии с законодательными
Свободными от курения станут заведения общепита и их летние террасы. В кафе и ресторанах можно будет курить в специально отведенных местах или комнатах. Под запретом для курения также торговые центры, рынки, пляжи, здания и территории, принадлежащие физкультурно-спортивным сооружениям.
Старший инспектор ГИОС УВД Анна Иващенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 27 июля вступают в действие изменения в законодательство о курении. О некоторых из них рассказал начальник УОПП УВД полковник милиции Геннадий Войтович. «В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)