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Региональный праздник малых деревень проходит под Брестом
20.07.2019 20:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Затмить Мотольские прысмаки не получится, но внимание привлечь - точно могут. Региональный праздник малых деревень проходит под Брестом в деревне Малая Турна. Участие принимают разные деревни и агрогородки по округе, и каждый старается чем-то удивить.
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