Сквер Пушкина может появиться в Бресте, там же предлагают установить и его бюст

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 20 июля 2019 года на встрече с жителями города глава Брестского городского исполнительного комитета Александр Степанович Рогачук рассказал, что рассматривает вариант обустройства сквера Пушкина у старого корпуса университета на перекрестке улиц Мицкевича и Куйбышева.





Логичным будет там же и установка бюста поэта, ранее его планировали оборудовать у нового корпуса, на ул. Пушкинской. Сейчас территория, где может появиться сквер, огорожена бетонными плитами, и так или иначе, требует внимания.





Данный вопрос будет прорабатываться, но в целом предложение довольно интересное, заявил мэр.