|
Сквер Пушкина может появиться в Бресте, там же предлагают установить и его бюст
20.07.2019 20:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 20 июля 2019 года на встрече с жителями города глава Брестского городского исполнительного комитета Александр Степанович
Логичным будет там же и установка бюста поэта, ранее его планировали оборудовать у нового корпуса, на ул. Пушкинской. Сейчас территория, где может появиться сквер, огорожена бетонными плитами, и так или иначе, требует внимания.
Данный вопрос будет прорабатываться, но в целом предложение довольно интересное, заявил мэр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 20 июля 2019 года на встрече с жителями города глава Брестского городского исполнительного комитета Александр Степанович Рогачук рассказал, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)