Источник материала: Виртуальный Брест

От лица жителей города "благодарим" парикмахерскую Милана за то свинство, которое было устроено на улицах Бреста.





Сегодня на встрече с Рогачуком как раз поднимали этот вопрос - да, наказание для вас совсем не страшное, подумаешь, пару базовых. Но оно будет, не сомневайтесь. И может быть, особенно в преддверии тысячелетия, для вас придумают что-то персональное в этом смысле.





Но может быть ваши клиенты тоже считают, что так поступать нельзя, и просто перестанут быть вашими клиентами?





Как видите, фотографии сделаны на разных улицах Бреста, и насколько нам известно, эти плакаты висят не только в центре.





Принципиально не убираем телефоны и даты - пусть люди знают своих "героев".







