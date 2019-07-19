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По городу развешена реклама волос. "Спасибо" парикмахерской Милана!
20.07.2019 20:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
От лица жителей города "благодарим" парикмахерскую Милана за то свинство, которое было устроено на улицах Бреста.
Сегодня на встрече с Рогачуком как раз поднимали этот вопрос - да, наказание для вас совсем не страшное, подумаешь, пару базовых. Но оно будет, не сомневайтесь. И может быть, особенно в преддверии тысячелетия, для вас придумают что-то персональное в этом смысле.
Но может быть ваши клиенты тоже считают, что так поступать нельзя, и просто перестанут быть вашими клиентами?
Как видите, фотографии сделаны на разных улицах Бреста, и насколько нам известно, эти плакаты висят не только в центре.
Принципиально не убираем телефоны и даты - пусть люди знают своих "героев".
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