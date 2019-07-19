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Стивен Сигал вдохновлял белорусов на ЗОЖ-фестивале. Как думаете, сколько стоило фото с актером?

20.07.2019 20:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский актер Стивен Сигал снова в Беларуси. На фестиваль здорового образа жизни «Шимко собирает друзей» он заглянул с миссией «вдохновить детей и взрослых на ЗОЖ» (как он написал в своих соцсетях). На встрече с 67-летним актером гости фестиваля (которых оказалось не так много) задавали вопросы о спорте и образе жизни Стивена. Соответствующие теме мероприятия вопросы ведущие заранее попросили подготовить и посетителей, и журналистов.


Белорусский шашлык

Сигал был в Беларуси в 2016 году. Тогда он встретился с Александром Лукашенко, который угощал его морковью со своего подворья. Это первым делом и вспомнили гости фестиваля:

— Мы ели не только морковку, но и другие овощи, которые выращивает президент, — ответил Сигал. — В этот раз я отправил запрос, очень хотел бы снова встретиться с Александром Лукашенко. Надеюсь, будет такая возможность.


Сигал отметил, что на его образ жизни питание сильно влияет, поэтому он «старается есть очень хорошую еду с добрыми мыслями». А вот на вопрос о возможной покупке дачи с морковкой под Минском актер отшутился: «Я бы предпочел, чтобы ее (дачу) мне подарили».

У Сигала спросили, какое его любимое белорусское блюдо — он ответил, что шашлыки, которыми его угостили перед выступлением. Выступление Сигала программой было запланировано на 16.00, однако вышел на сцену актер только к 17.00: говорили, что час как раз и ушел на перекус.

«Спасибо, браток»


Сигал практически всю жизнь занимался боевыми искусствами: сначала карате, потом дзюдо и джиу-джитсу. Не удивительно, что на встрече было много фанатов, связанных с единоборствами. Актер уверенно заявил, что 80% его жизни занимает спорт. Занятия он не прекращает и сейчас.

— Я занимаюсь карате и айкидо каждый день. У меня есть приемы, которые я регулярно использую, два эти вида спорта в комбинации дают очень хороший эффект.


Поклонники всячески пытались «прикоснуться» к легенде. Кто-то задал вопрос и передал актеру сувенир собственного производства — статуэтку атлета. Сигал на это по-русски ответил: «Спасибо, браток».

А один из спортсменов признался, что вырос на фильмах актера и попросил его продемонстрировать какой-нибудь прием.


— Я не для этого приехал, и, честно говоря, не хочется вас травмировать, — отшутился Стивен.

Несмотря на любовь Сигала принимать участие в различных мастер-классах по единоборствам (он был на соревнованиях в Москве, Саратове, на Сахалине) и его преподавание айкидо по всему миру, белорусским спортсменам в совместной тренировке он на этот раз отказал, добавив, «что в будущем это возможно, если поступит такое приглашение».

Фото на память за 30 рублей


На сцену к Сигалу поднимались шоумен Вадим Галыгин, а также первый секретарь посольства России в Беларуси Юлия Аряева.

Интересовали поклонников и вопросы «за жизнь». Например, хочет ли Сигал перенять эстафету у Чака Норриса и стать интернет-мемом (актер сказал, что не против). Не обошлось и без риторики о смысле жизни.

— Смысл вижу в том, чтобы становиться лучшим человеком. Особенно для того, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается.


Вышиванка — один из подарков актеру.

Стивен рассказал, что с организатором фестиваля белорусским стронгменом и пауэрлифтером Кириллом Шимко он познакомился недавно, но очень ему признателен за организацию таких мероприятий в Беларуси. Гости же фестиваля разделились на несколько лагерей: одни приехали посмотреть на звезду, другие признались, что такая встреча оказалась приятным «бонусом».

После 30-минутной беседы со сцены Сигала одарили подарками от партнеров. Дальше актер отправился на фотозону: гости могли сфотографироваться со звездой за 30 рублей.


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