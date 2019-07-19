Самолёт врезался в гипермаркет в Германии: три человека погибли

Источник материала: СТВ

Новости Германии. Трагедия произошла в городе Брухзаль на юго-западе Германии. Небольшой самолет врезался в здание строительного гипермаркета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В результате происшествия погибли три человека. Все они находились в воздушном судне.





На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Посетители ТЦ эвакуированы. Пока не ясно, есть ли пострадавшие. Причины инцидента неизвестны.





По предварительным данным, у пилота могли возникнуть проблемы при посадке или взлете. Буквально в нескольких сотнях метров от торгового центра расположен небольшой аэродром.