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Самолёт врезался в гипермаркет в Германии: три человека погибли

20.07.2019 20:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Трагедия произошла в городе Брухзаль на юго-западе Германии. Небольшой самолет врезался в здание строительного гипермаркета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолёт врезался в гипермаркет в Германии: три человека погибли

В результате происшествия погибли три человека. Все они находились в воздушном судне.

Самолёт врезался в гипермаркет в Германии: три человека погибли

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Посетители ТЦ эвакуированы. Пока не ясно, есть ли пострадавшие. Причины инцидента неизвестны.

Самолёт врезался в гипермаркет в Германии: три человека погибли

По предварительным данным, у пилота могли возникнуть проблемы при посадке или взлете. Буквально в нескольких сотнях метров от торгового центра расположен небольшой аэродром.

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Новости Германии. Трагедия произошла в городе Брухзаль на юго-западе Германии. Небольшой самолет врезался в здание строительного гипермаркета, сообщили в...
 
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